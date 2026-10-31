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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Αυτή η άγια μέρα κράτησε λίγο... : Ο Ελληνισμός παραληρεί... «Αβέρωφ» και «Κιλκίς» έχουν αράξει έξω απ΄την Αγιασοφιά... στην Βασιλεύουσα κυμματίζει η Γαλανόλευκη... είναι 31η Οκτωβρίου του 1918

Οκτωβρίου 31, 2026

31/10/1918: "Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου, ναυτική συμμαχική μοίρα, στην οποία συμμετέχουν και τα ελληνικά θωρηκτά ...


31/10/1918: "Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου, ναυτική συμμαχική μοίρα, στην οποία συμμετέχουν και τα ελληνικά θωρηκτά ""Κιλκίς"" και ""Αβέρωφ"", περνά τα Στενά και αγκυροβολεί μπροστά από τα ανάκτορα του Ντόλμα Μπακτσέ.







Η ελληνική σημαία είναι πλέον ορατή από την Αγία Σοφία. Ταυτόχρονα, τμήμα της Κρητικής Χωροφυλακής εγκαθίσταται στο Φανάρι, ως φρουρά του Πατριαρχείου. Τα περιστατικά αυτά γίνονται αφορμή για συγκινητικές εκδηλώσεις ενθουσιασμού από όλο τον ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης."


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