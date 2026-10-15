«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε κοντέινερ με 3.081 όπλα στη Θεσσαλονίκη – Είχαν δηλωθεί ως… γυαλιά ηλίου και χάντρες

Μεγάλη ποσότητα όπλων και αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο λιμάνι τη...





Τι κατασχέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης



Η κατάσχεση περιλαμβάνει διαφορετικά είδη αιχμηρών και άλλων αντικειμένων που υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:





1.900 στιλέτα

470 μαχαίρια-πεταλούδα

300 σπαθιά με μήκος λάμας 45 εκατοστά

175 σπαθιά με μήκος λάμας 50 εκατοστά

120 σπαθιά με μήκος λάμας 42 εκατοστά

110 σιδηρογροθιές

6 κυρτά μαχαίρια τύπου καράμπιτ



Τα συγκεκριμένα είδη κατασχέθηκαν, έπειτα από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.



Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ



Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι στις εμπορευματικές ροές συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αποτροπή της διακίνησης παράνομων προϊόντων.



Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον ρόλο των τελωνειακών ελέγχων στον εντοπισμό φορτίων που ενδέχεται να παρουσιάζονται με διαφορετική περιγραφή από το πραγματικό τους περιεχόμενο, καθώς και τη σημασία των τεχνολογικών μέσων ελέγχου για την αποκάλυψη παράνομων μεταφορών.

Μεγάλη ποσότητα όπλων και αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένα ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε δηλωθεί ότι περιείχε γυαλιά ηλίου και χάντρες, αποδείχθηκε ότι μετέφερε συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι τελωνειακές υπηρεσίες στις εμπορευματικές μεταφορές, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων φορτίων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.Πώς αποκαλύφθηκε το φορτίο με τα όπλαΣύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τελωνειακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους.Το κοντέινερ είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας, ενώ ως τελικός παραλήπτης αναφερόταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Στα συνοδευτικά στοιχεία, το εμπόρευμα εμφανιζόταν ως «γυαλιά ηλίου, χάντρες».Οι ελεγκτές προχώρησαν σε ακτινοσκοπικό έλεγχο με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν ύποπτες περιοχές στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου.Ακολούθησε καθολικός φυσικός έλεγχος, ο οποίος οδήγησε στην αποκάλυψη 24 χαρτοκιβωτίων με συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων και συναφών αντικειμένων.