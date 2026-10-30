Ο ΕΔΕΣ χτυπάει τους Γερμανούς στη Νεράιδα και ο Ιερός Λόχος με τον Τσιγάντε καταλαμβάνει τη Σάμο! Είναι 30 Οκτωβρίου του 1943...

Δύναμη από περίπου 300 αντάρτες του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ), υπό τον ίδιο το Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα, συνάπτε...





Δύναμη από περίπου 300 αντάρτες του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ), υπό τον ίδιο το Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα, συνάπτει διήμερη σκληρή μάχη με τους Γερμανούς στην περιοχή Νεράιδας Τρικάλων.









Ο αγώνας, όμως, είναι άνισος και τελικά οι Έλληνες αντάρτες υποχρεώνονται να συμπτυχθούν.



Την ίδια μέρα... Ο αγώνας, όμως, είναι άνισος και τελικά οι Έλληνες αντάρτες υποχρεώνονται να συμπτυχθούν.



Δύναμη 114 Ιερολοχιτών και 200 αλεξιπτωτιστών, υπό το Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε, καταλαμβάνει το νησί της Σάμου, με τη βοήθεια των ιταλικών τμημάτων του νησιού και Βρετανών κομάντος. Σκοπός της κατάληψης είναι η απόκρουση γερμανικής επίθεσης για την ανάκτηση του νησιού.