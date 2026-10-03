Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Προς κύρωση στη Βουλή 3 συμφωνίες με… 4 χώρες!

Στην Ολομέλεια της Βουλής βαίνουν, προς κύρωση, την ερχόμενη εβδομάδα, τρεις αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας στο επίπεδο του υπουργείου ...

Στην Ολομέλεια της Βουλής βαίνουν, προς κύρωση, την ερχόμενη εβδομάδα, τρεις αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας στο επίπεδο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η πρώτη με την Ιταλία, η δεύτερη με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Όπως ενημερώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σχετικά νομοσχέδια θα εισαχθούν προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας την ερχόμενη Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, και έχουν ως εξής:-Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη χρήση του Πεδίου Βολής Κρήτης από τον Ιταλικό Στρατό για την εκτέλεση πειραματικών/εκπαιδευτικών/τακτικών βολών. Η Τεχνική Διευθέτηση Ελλάδας-Ιταλίας υπογράφηκε στη Ρώμη στις 18 Ιανουαρίου 2019.-Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά με τη διάθεση των εγκαταστάσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης και την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Αριστείας της Ενιαίας Εναέριας και Πυραυλικής Άμυνας (ΙΑMD COE).Η Τεχνική Διευθέτηση Ελλάδας-Γερμανίας-Κάτω Χωρών υπογράφηκε στην Αθήνα, τη Βόννη και την Ουτρέχτη, την 9η Μαΐου 2022, τη 13η Ιουνίου 2022 και τη 12η Ιουλίου 2022 αντίστοιχα.-Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σερβίας για τη συνεργασία στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Το Πρωτόκολλο υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη τη 13η Ιουλίου 2017.Τα νομοσχέδια εισάγονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αναμένεται να λάβουν την έγκριση της Ολομέλειας της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026