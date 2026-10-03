Επιχείρηση «Ετοιμότητα»: Η λίστα με τις χώρες που καλούν τους πολίτες τους να γεμίσουν τα ντουλάπια τους για 3 έως 10 ημέρες

Ένα σενάριο που μέχρι πρότινος έμοιαζε απίστευτο έχει γίνει κυβερνητική οδηγία: τα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για μια έκτακτη κρί...
Ένα σενάριο που μέχρι πρότινος έμοιαζε απίστευτο έχει γίνει κυβερνητική οδηγία: τα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για μια έκτακτη κρίση, έχοντας στο σπίτι βασικές προμήθειες, όπως νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έως μια σειρά ακόμη χωρών, οι αρχές εκδίδουν οδηγίες ετοιμότητας, καλώντας τους πολίτες να διατηρούν βασικές προμήθειες από 3 έως 10 ημέρες.
Οι συστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές πρότυπο για τη διάρκεια της προετοιμασίας ή το περιεχόμενο των προμηθειών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, η πιο συνηθισμένη σύσταση αφορά τη συγκέντρωση τροφίμων, νερού και άλλων απαραίτητων ειδών για τουλάχιστον 72 ώρες.
«Μην περιμένετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης: προετοιμαστείτε τώρα!», ανέφερε στο Χ κυβερνητικός λογαριασμός της γαλλικής περιφέρειας της Νορμανδίας.
#BREAKING Normandy prefecture urges residents to stockpile 72-hour emergency kits for “potential crises.”— Insider (World News) (@InsiderWN) October 28, 2026
Πρόσφατα η Βρετανία εξέδωσε οδηγία ετοιμότητας και καλούσε τα νοικοκυριά να διαθέτουν προμήθειες για 72 ώρες. Η ενημερωτική εκστρατεία με την ονομασία «Be Ready» έχει στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν σοβαρές κρίσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις ή ενέργειες εχθρικών κρατών.
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC Radio: «Μου αρέσουν τα φασόλια μου, οπότε έχω άφθονα στο ντουλάπι, καθώς και σούπες. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα είδη που θα συνιστούσα στους ανθρώπους να διαθέτουν».
Παράλληλα, Ιαπωνία, Μεξικό και Ολλανδία συνιστούν στους πολίτες τους να διαθέτουν κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες, ενώ άλλες χώρες, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία προτείνουν αποθήκευση τροφίμων για περίπου μία εβδομάδα και η Γερμανία για 10 ημέρες.
«Να έχετε τρόφιμα, νερό και προμήθειες»
Το Newsweek επισημαίνει πως ορισμένες χώρες παρέχουν λιγότερο συγκεκριμένες οδηγίες ως προς τον χρόνο αποθήκευσης τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας, που έχει συμβουλεύσει τα νοικοκυριά να διαθέτουν κιτ έκτακτης ανάγκης, χωρίς να ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οδηγίες αφορούν γενικές έκτακτες ανάγκες, ενώ άλλες εστιάζουν σε συγκεκριμένους κινδύνους.
Στις ΗΠΑ, οι οδηγίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Ready.gov του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρουν: «Το να είστε προετοιμασμένοι σημαίνει να έχετε τα δικά σας τρόφιμα, νερό και άλλες προμήθειες για αρκετές ημέρες». Παρόμοια, ο Καναδάς συνιστά κιτ 72 ωρών.
Άλλες περιοχές περιορίζονται σε πιο «τοπικές οδηγίες». Για παράδειγμα, στη Δυτική Αυστραλία συνιστάται στους κατοίκους περιοχών που πλήττονται από κυκλώνες, να ετοιμάζουν κιτ με τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Αντίστοιχα, η πόλη του Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική καλεί τα νοικοκυριά να διατηρούν επαρκή αποθέματα για τουλάχιστον τρεις ημέρες.
Παράλληλα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει δοθεί ανάλογη έμφαση και στην Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Προετοιμασίας τον Μάρτιο του 2025, τονίζοντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, καθώς και την απειλή φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ έκτακτης ανάγκης
Παρά τις διαφορές στο συνιστώμενο χρονικό διάστημα, οι οδηγίες για το περιεχόμενο του κιτ είναι συγκεκριμένες.
Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο προτείνουν στα νοικοκυριά να διαθέτουν αποθέματα τροφίμων μακράς διαρκείας, νερό, φάρμακα, μπαταρίες, φακό και ραδιόφωνο.
Η ποσότητα των προμηθειών εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων σε κάθε νοικοκυριό και από τη διάρκεια για την οποία συστήνεται να είναι αυτάρκες.
Ποιες είναι οι χώρες που ζητούν από τους πολίτες να αποθηκεύουν τρόφιμα
“Being prepared means having your own food, water and other supplies to last for several days,” official US guidance states. https://t.co/LepPeuxkp2— Newsweek (@Newsweek) October 28, 2026
Ευρώπη: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, Κροατία.
Βόρεια Αμερική: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό.
Νότια Αμερική: Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή, Βραζιλία.
Αφρική: Νότια Αφρική.
Ασία: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη.
Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία.
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