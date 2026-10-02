Δίδυμα 2 ετών βρέθηκαν μόνα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη - Τα είδε γείτονας στο παράθυρο, συνελήφθη η μητέρα τους

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο ετών με καταγωγή από το Κονγκό, εντόπισαν οι αστυνομικοί ολομόναχα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην Κυψέλη. Σύμφ...



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν περίοικος είδε τα δίδυμα αδερφάκια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να βρίσκονται στο παράθυρο διαμερίσματος επί της οδού Τήνου. Κάλεσε την Άμεση Δράση εκφράζοντας την ανησυχία του, καθώς τα παιδιά φαινόταν να είναι μόνα τους, χωρίς να βρίσκεται κάποιος ενήλικος στο σπίτι.



Περιπολικό έσπευσε στο σημείο και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως το διαμέρισμα ήταν ανασφάλιστο και μέσα όντως δεν ήταν κάποιος ενήλικος ή γονέας για να φροντίσει τα παιδιά. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συνθήκες μέσα στο διαμέρισμα δεν ήταν κατάλληλες για την ασφαλή διαβίωση των παιδιών.



Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής εμφανίστηκε η 27χρονη μητέρα, επίσης με καταγωγή από το Κογκό, αναζητώντας τα παιδιά της. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα δίδυμα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο ετών με καταγωγή από το Κονγκό, εντόπισαν οι αστυνομικοί ολομόναχα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην Κυψέλη.