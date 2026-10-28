«Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!» – Το μήνυμα του Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης για την 28η Οκτωβρίου

Σε μια συμβολική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τιμά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Νο...







Σε μια συμβολική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τιμά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Νομού Ξάνθης.Στη δημοσίευσή του, ο σύλλογος επισημαίνει τις κοινές αξίες που συνδέουν τους πολίτες, αποτίοντας φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την υπεράσπιση της πατρίδας, ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκεύματος.Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης:«Η επέτειος του «ΟΧΙ» αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα μνήμης και τιμής, που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ψυχής, το θάρρος και την πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Νομού Ξάνθης τιμά με σεβασμό όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα, ανεξάρτητα από καταγωγή και θρήσκευμα, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ιστορία μάς διδάσκει πως όσα μας ενώνουν είναι πιο δυνατά από όσα μας χωρίζουν. Με αμοιβαίο σεβασμό, διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και πίστη στις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες! Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!».