28η Οκτωβρίου: Δυστυχώς.... Πολλές ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

«Αντίπαλο» την κακοκαιρία έχουν οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τις επόμενες ώρ...



Ακυρώθηκαν οι παρελάσεις στα νησιά των Κυκλάδων



Η απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε επιπτώσεις στη διοργάνωση των παρελάσεων, σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων, λόγω κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.



Συγκεκριμένα, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων, την 28η Οκτωβρίου, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Ακυρώνονται όλες οι παρελάσεις στα Δωδεκάνησα



Παράλληλα, την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.



Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με «κόκκινη» προειδοποίηση για την Τετάρτη.



Εξαιτίας των ισχυρών καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν στη χώρα το επόμενο 24ωρο, αναμένεται να ανακοινωθεί η ακύρωση κι άλλων μαθητικών παρελάσεων.

«Αντίπαλο» την κακοκαιρία έχουν οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.Μέχρι στιγμής, έχουν ακυρωθεί οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες, Χαλκίδα, Αλιβέρι – Κύμη, καθώς και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή Αγίου Δημητρίου, προχώρησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης μαθητικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και των δημοτών.Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το οποίο προειδοποιεί για εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και πιθανών τοπικών χαλαζοπτώσεων στην Αττική.Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», θέτοντας παράλληλα σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό.Παρά τη ματαίωση της παρέλασης, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί μερικώς. Η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα διεξαχθεί κανονικά στις 10 π.μ., με την παρουσία των σημαιοφόρων των σχολείων της περιοχής.Για περισσότερες πληροφορίες και διαδικαστικά ζητήματα, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2007708 και 210 0133225.Η ανακοίνωση του Δήμου Κύμης – ΑλιβερίουΟ Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και της κατάστασης κόκκινης προειδοποίησης, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ματαιώνονται οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.Σημειώνεται ότι οι προγραμματισμένες Δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα.