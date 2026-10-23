Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

28η Οκτωβρίου... Άγημα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Οκτωβρίου 23, 2026

  Συγκεκριμένα, το άγημα θα περιλαμβάνει Διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς 24 ατόμων και συμμετοχή πολεμιστών της Παγκύπριας Οργάνωση...

 



Συγκεκριμένα, το άγημα θα περιλαμβάνει Διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς 24 ατόμων και συμμετοχή πολεμιστών της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων και Αναπήρων Πολέμο

Άγημα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το άγημα θα περιλαμβάνει Διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς 24 ατόμων και συμμετοχή πολεμιστών της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου, συμμετείχε ξανά στην παρέλαση το 2024.

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η στρατιωτική παρέλαση αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων που συνδυάζουν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τον εορτασμό του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)