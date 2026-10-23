28η Οκτωβρίου... Άγημα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Συγκεκριμένα, το άγημα θα περιλαμβάνει Διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς 24 ατόμων και συμμετοχή πολεμιστών της Παγκύπριας Οργάνωση...

Συγκεκριμένα, το άγημα θα περιλαμβάνει Διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς 24 ατόμων και συμμετοχή πολεμιστών της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων και Αναπήρων ΠολέμοΆγημα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.Συγκεκριμένα, το άγημα θα περιλαμβάνει Διμοιρία Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς 24 ατόμων και συμμετοχή πολεμιστών της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου.Αξίζει να αναφερθεί ότι, η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου, συμμετείχε ξανά στην παρέλαση το 2024.Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.Η στρατιωτική παρέλαση αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων που συνδυάζουν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τον εορτασμό του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου.