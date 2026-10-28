Σάλος με την ανάρτηση της βρετανικής πρεσβείας για την 28η Οκτωβρίου: Ανέβασαν φωτογραφία με σκισμένη την ελληνική σημαία

Σε διόρθωση της ανάρτησης που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ προχώρησε η βρετανική πρεσβεία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου μ...

Σε διόρθωση της ανάρτησης που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ προχώρησε η βρετανική πρεσβεία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με αφορμή αντιδράσεις για τη φωτογραφία της ελληνικής σημαίας που επελέγη.Στην αρχική ανάρτηση της βρετανικής πρεσβείας, επιλέχθηκε μια ελληνική σημαία, η οποία ήταν εμφανώς φθαρμένη στην άκρη.«Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε μαζί με όλους τους Έλληνες την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μια ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής» αναφερόταν στο μήνυμα στο Χ.Δείτε ΧάρτεςΜετά από αντιδράσεις ακολούθησε νέα ανάρτηση στο Χ στην οποία αναφερόταν «σεβόμαστε όσους εξέφρασαν ενστάσεις για την αρχική φωτογραφία».«Η ουσία παραμένει η ίδια, η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης υπερηφάνειας και τιμής» έκλεινε η δεύτερη εκδοχή της ανάρτησης στην οποία είχε επιλεγεί μια άλλη φωτογραφία της ελληνικής σημαίας.Ειδήσεις Ελλάδας