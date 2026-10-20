Συνελήφθη 26χρονος Πακιστανός στη Θεσσαλονίκη που είχε καταδικαστεί σε 33 χρόνια κάθειρξη για αρπαγή και απόπειρα εκβίασης

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 26χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 33 ετών για συμμετοχή σε συμμορία, ...



Σύμφωνα με το thestival.gr, σε βάρος του εκκρεμούσε διωκτικό έγγραφο, καθώς είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.



Ειδικότερα, η ποινή κάθειρξης των 33 ετών είχε επιβληθεί για τα αδικήματα της πράξης συμμορίας, αρπαγής και απόπειρας Εκβίασης. Ο 26χρονος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 26χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 33 ετών για συμμετοχή σε συμμορία, αρπαγή και απόπειρα εκβίασης. Ο νεαρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.