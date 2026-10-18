Την ερχόμενη Κυριακή, ξημερώματα 25ης Οκτωβρίου έρχεται η χειμερινή ώρα

Μία εβδομάδα έμεινε για την αλλαγή της ώρας, καθώς πλησιάζει η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όπου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν...

Μία εβδομάδα έμεινε για την αλλαγή της ώρας, καθώς πλησιάζει η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όπου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.Η αλλαγή και η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και δείξουν 03:00.Έτσι, ολοκληρώνεται και για φέτος η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η Ελλάδα επιστρέφει στην ώρα Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή στη ζώνη UTC+2. Η θερινή ώρα, UTC+3, θα επανέλθει την άνοιξη του 2027 και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Μαρτίου.Γιατί γίνεται τα ξημερώματαΗ επιλογή των πρώτων πρωινών ωρών για την αλλαγή δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για χρονικό διάστημα όπου η δραστηριότητα των πολιτών και η λειτουργία των υπηρεσιών και επιχειρήσεων είναι περιορισμένη.Έτσι, περιορίζονται οι πρακτικές επιπτώσεις από τη μεταβολή της ώρας στα μέσα μεταφοράς, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στα ηλεκτρονικά συστήματα που λειτουργούν με ωράρια.Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού συστήματος για την εναλλαγή θερινής και χειμερινής ώρας.Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σημαίνει ότι η νύχτα της αλλαγής θα έχει μία επιπλέον ώρα.Έπειτα, η δύση του ηλίου θα έρχεται νωρίτερα τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα να νυχτώνει πιο γρήγορα.