Δίκη Λυγγερίδη: 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας… Αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για τα επεισόδια

Είκοσι πέντε κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, λίγο πριν αρχίσο...
Είκοσι πέντε κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη.
Ο προστατευόμενος μάρτυρας ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο της ΓΑΔΑ, παρουσία εισαγγελέα, μεταξύ των κατηγορουμένων που αναγνώρισε σε μεγάλο ποσοστό, αναγνώρισε και τον άνθρωπο, ο οποίος όπως ισχυρίζεται ο μάρτυρας, άκουσε να δίνει το σύνθημα “πάμε πάμε” για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι.
Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε.
Πρόεδρος: Σήμερα αναγνωρίσατε 15 άτομα που δεν είχατε αναγνωρίσει στην αστυνομία. Για αυτά τα άτομα δεν σας επιδείχτηκαν φωτογραφίες; Γιατί δεν τους αναγνωρίσατε τότε και τους αναγνωρίζετε σήμερα;
Μάρτυρας: Μπορεί να έχει γίνει και κάποιο λάθος.
Το δικαστήριο, κάνοντας δεκτό το αίτημα δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας, είχε ζητήσει να παρίστανται στη σημερινή διαδικασία και οι 142 κατηγορούμενοι -όχι οι πέντε κατηγορούμενοι της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός – έτσι ώστε ο προστατευόμενος μάρτυρας να τους αναγνωρίσει ή όχι.
Mε πληροφορίες από skai.gr
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