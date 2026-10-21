22 προσαγωγές στις συγκεντρώσεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο! (Συνεχής ενημέρωση)

Ένταση μεταξύ διαδηλωτών σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:00 μεσημέρι κατά τη διαρκεια του δήθεν πανεκπαιδευτικου συλλαλητηρίου. Αιτία ήταν η ...





Οι δώδεκα προσαγωγές έγιναν στην Αθήνα και άλλες 10 στη Θεσσαλονίκη.





Όπως θα δείτε και στην αρχική χαρακτηριστική φωτογραφία οι συγκεντρώσεις κομμουνιστοκρατούνται... με τις γνωστές σημαίες, πανό στα γαλλικά, το Bella Ciao και άλλα "παρτιζάνικα" τραγούδια.









Σε συναγερμό οι καταστηματάρχες, θωρακίζουν τα μαγαζιά τους...





Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι καταστηματάρχες στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, υπό τη σκιά των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Γαλλία και με αφορμή τις σημερινές μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών σωματείων.



​Ήδη από χθες, αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου και στους γύρω δρόμους έλαβαν προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας, αδειάζοντας τις βιτρίνες από ακριβά εμπορεύματα ή τοποθετώντας ειδικά προστατευτικά καλύμματα στις προσόψεις τους. Σήμερα, λίγη ώρα προτού ξεκινήσει η πορεία, περίπου τα μισά καταστήματα του δρόμου παρέμεναν με κατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.

Ένταση μεταξύ διαδηλωτών σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:00 μεσημέρι κατά τη διαρκεια του δήθεν πανεκπαιδευτικου συλλαλητηρίου.Αιτία ήταν η αντιπαράθεση δύο μπλοκ διαδηλωτών για το ποιο πανό θα προπορευτεί στην πορεία με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να πιαστούν στα χέρια.--------------Σε 20 προσαγωγές από τις οποίες κάποιες ήταν προληπτικές και κάποιες λόγω ευρημάτων στην κατοχή των προσαχθέντων έγιναν στις συγκεντρώσεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης για το δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριοΑυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό, με τροποποιήσεις δρομολογίων των λεωφορείων και των τρόλεϊ, ενώ κλειστός είναι και ο σταθμός του μετρό στο Πανεπιστήμιο.