Τον Μάιο-Ιούνιο 2027 τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο Ιόνιο - Προχωρά ο Κάθετος Διάδρομος

Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή «2» του Ιονίου, που προγρ...

Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή «2» του Ιονίου, που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027 από την Κοινοπραξία Energean - ExxonMobil-Helleniq Energy. Τότε θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στον στόχο «Ασωπός 1» που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωση του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί περισσότερες γεωτρήσεις που θα οριοθετήσουν το μέγεθός του.Και αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισ, κυβικών μέτρων, όπως σημείωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας μιλώντας στο φόρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου.Η διενέργεια των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (που απαιτούν επίσης περιβαλλοντική αδειοδότηση) απαιτεί περίοδο περίπου ενός έτους (άρα τοποθετούνται στο 2028) και - σε περίπτωση θετικού αποτελέσματα έπεται τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογονανθράκων. Σημειώνεται ότι προχθές Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση στον Ασωπό.Στην περίπτωση που ανακαλυφθούν υδρογονάνθρακες τον ρόλο του επικεφαλής της Κοινοπραξίας που κατέχει σήμερα η Energean, θα αναλάβει η ExxonMobil.Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Κάθετος ΔιάδρομοςΗ γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου ήταν ένα από τα πρότζεκτ ελληνικού ενδιαφέροντος που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στη χθεσινή συνεδρίαση του φόρουμ φυσικού αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες είναι:-Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Η έκδοση της Navtex για την συνέχιση των ερευνών βυθού σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από τις δύο χώρες θεωρείται «ζήτημα ημερών» χωρίς - όπως επισήμαιναν οι ίδιοι - να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Παράλληλα αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η καταβολή της δόσης ύψους 25 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία στον ΑΔΜΗΕ για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί.-Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων από τις χώρες της περιοχής με βάση τα οποία θα προσδιοριστούν οι αναγκαίες επενδύσεις ενίσχυσης των δικτύων για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση ενόψει του 2027 και της διακοπής εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ.Τον Ιανουάριο στη Σόφια θα γίνει νέα συνάντηση των Διαχειριστών συστημάτων φυσικού αερίου των χωρών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερούτσα τόνισε παράλληλα ότι καταβάλλεται προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των υφιστάμενων υποδομών πριν προχωρήσει η κατασκευή νέων.-Η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας (έργο GREGY) που υποστηρίζουν οι δύο χώρες.-Η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε εξαντλημένο κοίτασμα στον Πρίνο. Η πλωτή εξέδρα που θα χρησιμοποιηθεί για την εισπίεση του αερίου βρίσκεται στο Πέραμα και όπως ανέφεραν πηγές της Energean που «τρέχει» την επένδυση αναμένεται στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας τον Νοέμβριο. Η ολοκλήρωση των υποδομών (χερσαίες εγκαταστάσεις υποδοχής του διοξειδίου σε υγροποιημένη μορφή και αεριοποίησής του, γεωτρήσεις και υποδομές εισπίεσης) προσδιορίζεται στο 2030 ενώ στο ενδιάμεσο αναμένονται οι επενδυτικές αποφάσεις των βιομηχανιών που εκλύουν τους ρύπους για συλλογή και μεταφορά τους στον Πρίνο.Στο μεταξύ η Αίγυπτος που διαθέτει πολλαπλάσια διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα ζήτησε χθες σύμφωνα με πληροφορίες τεχνική βοήθεια από την Ελλάδα για την οργάνωση της αγοράς και τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ