Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε καταζητούμενο για δολοφονία από το 2003, συνελήφθη 44χρονος στη Σαρωνίδα

Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού στη Σαρωνίδα, ο οποίος καταζητούνταν για...



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/10), όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού, στο πλαίσιο αναζητήσεων για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, εντόπισαν τον 44χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα.



Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι καταζητούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.



Η δολοφονία στην Ανάβυσσο το 2003Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τον Νοέμβριο του 2003 ο τότε 21χρονος φέρεται να συμμετείχε, μαζί με συνεργούς του, σε επίθεση εναντίον ομοεθνούς του στην περιοχή της Αναβύσσου.



Οι δράστες φέρονται να χτύπησαν το θύμα με ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.



Από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού στη Σαρωνίδα, ο οποίος καταζητούνταν για ανθρωποκτονία που είχε διαπραχθεί πριν από 23 χρόνια στην Ανάβυσσο. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία ομοεθνούς του, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων με ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια.