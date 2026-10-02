Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο χθες... 2 UAV προχώρησαν σε 4 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις

Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκ ε την 17η Οκτωβρίου 2026 στο F.I.R. Αθηνών, με τη συμμετοχή δύο UAV στο Βορειοανατολικό και Νοτιοα...
Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε την 17η Οκτωβρίου 2026 στο F.I.R. Αθηνών, με τη συμμετοχή δύο UAV στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν συνολικά σε 4 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.
Τα δύο αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.
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