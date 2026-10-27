Σαν σήμερα το 1960: Εγκαινιάζεται το Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης... παρουσία του Βασιλιά Παύλου, της Φρειδερίκης και του Κωνσταντίνου

Εγκαινιάζεται το Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε θεμελιωθεί στις 27 Οκτωβρίου 1956. Τα εγκαίνια έγιναν ενώπιον των βασ...
Εγκαινιάζεται το Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε θεμελιωθεί στις 27 Οκτωβρίου 1956. Τα εγκαίνια έγιναν ενώπιον των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης, του Διαδόχου Κωνσταντίνου, ( ο οποίος δύο μήνες πριν είχε αναδειχθεί ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοϊα ), μελών της βασιλικής οικογένειας, του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργών, εκπροσώπων των αρχών και πλέον των 40.000 λαού, που είχε κατακλύσει τις κερκίδες του Καυταντζογλείου και τον εκτός του σταδίου χώρο.
Στην τελετή παρέστη και ο ανεψιός και κληρονόμος του δωρητού Λυσίμαχου Καυταντζόγλου, Λύσανδρος Καυταντζόγλου. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ χαρακτήριζε το Καυταντζόγλειο “ αναμφισβητήτως το μεγαλύτερον και ωραιώτερον στάδιον της Βαλκανικής, περίλαμπρον απόκτημα της Θεσσαλονίκης”. Μετά τα εγκαίνια ακολούθησαν αγώνες στίβου και φιλική ποδοσφαιρική συνάντηση της Εθνικής ομάδας με την μικτή Θεσσαλονίκης, η οποία νίκησε με 1 – 0.
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