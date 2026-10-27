Σαν σήμερα το 1960: Εγκαινιάζεται το Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης... παρουσία του Βασιλιά Παύλου, της Φρειδερίκης και του Κωνσταντίνου









Εγκαινιάζεται το Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε θεμελιωθεί στις 27 Οκτωβρίου 1956. Τα εγκαίνια έγιναν ενώπιον των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης, του Διαδόχου Κωνσταντίνου, ( ο οποίος δύο μήνες πριν είχε αναδειχθεί ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοϊα ), μελών της βασιλικής οικογένειας, του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργών, εκπροσώπων των αρχών και πλέον των 40.000 λαού, που είχε κατακλύσει τις κερκίδες του Καυταντζογλείου και τον εκτός του σταδίου χώρο.Στην τελετή παρέστη και ο ανεψιός και κληρονόμος του δωρητού Λυσίμαχου Καυταντζόγλου, Λύσανδρος Καυταντζόγλου. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ χαρακτήριζε το Καυταντζόγλειο “ αναμφισβητήτως το μεγαλύτερον και ωραιώτερον στάδιον της Βαλκανικής, περίλαμπρον απόκτημα της Θεσσαλονίκης”. Μετά τα εγκαίνια ακολούθησαν αγώνες στίβου και φιλική ποδοσφαιρική συνάντηση της Εθνικής ομάδας με την μικτή Θεσσαλονίκης, η οποία νίκησε με 1 – 0.Το Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης χτίστηκε με δωρεά του ιδρύματος Λυσίμαχου Καυταντζόγλου. Ο Λυσίμαχος Καυταντζόγλου ήταν διακεκριμένος διπλωμάτης και νομικός παλαιάς οικογένειας της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας του Λυσίμαχου, Λύσανδρος Καυταντζόγλου (1811-1885), θεωρείται από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες. Σχεδίασε δεκάδες σημαντικά κτίρια, κυρίως στην πόλη την Αθηνών, με σημαντικότερα το κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Αρσάκειο. Ο παππούς του, Ιωάννης Γούτας Καυταντζόγλου, ήταν μέλος και χρηματοδότης της Φιλικής Εταιρίας. Η περηφάνια του Λυσίμαχου Καυταντζόγλου για τον παππού του τον ώθησε να αφήσει την περιουσία του για την ανέγερση μνημείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιθυμία του διαθέτη ήταν να ανεγερθεί μαυσωλείο στη Θεσσαλονίκη, ο δήμος όμως, που ήταν κληρονόμος του κληροδοτήματος, κατώρθωσε με διάφορες νομικές ενέργειες να γίνει τελικά το στάδιο.