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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ... ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΩ! Και στην Ήπειρο πετάει ο Ελληνικός Στρατός κι απελευθερώνει στα 1912 την Φιλιππιάδα!

Οκτωβρίου 12, 2026

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912... ΚΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...



12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912... ΚΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΑΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ





Και στο μέτωπο της Ηπείρο της Ηπείρου, μιά μέρα μετά την απελευθέρωση της Κοζάνης ο Ελληνικός Στρατός Ηπείρου απελευθερώνει την Φιλιππιάδα. Η Φιλιππιάδα απελευθερώθηκε αρχικά από τους Οθωμανούς το 1897, στη συνέχεια ανακαταλήφθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η οριστική απελευθέρωση κατέστη δυνατή κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο.

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