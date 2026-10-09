ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ...!!! Το πρώτο θαύμα του 1912... σαν σήμερα: Η Ελληνική Σημαία υπό τους κανιοβολισμούς των θωρηκτών μας υψώνεται στο φρούριο της Λήμνου









Την προηγούμενη, στις 8 Οκτωβρίου, μικρό άγημα του ελληνικού στόλου, υπό τον Ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο, αφού αποβιβάζεται και συγκρούεται με τις τοπικές τουρκικές δυνάμεις, απελευθερώνει τη Λήμνο. Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου, κάτω από τους χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς των ελληνικών θωρηκτών, υψώνεται στο φρούριο η ελληνική σημαία.Η κατάληψη του νησιού εξασφαλίζει στο στόλο το σπουδαιότατο λιμάνι του Μούδρου, το οποίο από τότε χρησιμοποιείται ως ναυτική βάση σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.Με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, ο Ελληνικός Στόλος υπό την καθοδήγηση του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη ελευθερώνει το νησί της Λήμνου. Η κίνηση αυτή θα σημάνει το τέλος της Τουρκικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την απαρχή του Λυτρωτικού Αγώνα για τη Βόρεια Ελλάδα.Για την απελευθέρωση της Λήμνου αναφέρει, ο Δρ. Κώστας Χασάπης πρόεδρος του συλλόγου Ήφαιστος , «η έγκαιρη κατάληψη της Λήμνου από τον ελληνικό στόλο βοήθησε αποφασιστικά στην γρήγορη προώθηση του ελληνικού στρατού στο μακεδονικό μέτωπο και στην έγκαιρη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης πριν από τους Βούλγαρους».«Ηταν ξεκάθαρο ότι η διαμάχη στο Αιγαίο θα κρινόταν υπέρ εκείνου που θα έλεγχε τα Στενά. Αν οι Τούρκοι είχαν προβλέψει να οχυρώσουν τη Λήμνο θα ναυμαχούσαν με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, η απώλεια της Λήμνου στην αρχή των βαλκανικών πολέμων στοίχισε στους Τούρκους μια σύντομη στρατιωτική ήττα και επομένως την αδυναμία αξιοπρεπούς διαπραγμάτευσης»..."