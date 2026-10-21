ΦΟΒΕΡΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ: Δείτε τι είχε προβλέψει ένας Μηχανικός του 1900 ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ...!!









Ο Watkins έκανε μερικές προβλέψεις για το μέλλον, οι οποίες σε γενικές γραμμές επαληθεύτηκαν εκπληκτικά στις μέρες μας.Δείτε μερικές από τις "μαντεψιές" του Watkins.Κατά μέσο όρο, σήμερα οι Αμερικανοί έχουν ψηλώσει 3,8 εκατ. σε σχέση με το 1912, ενώ και οι γυναίκες είναι κατά μέσο όρο 1,2 εκατ.Ακόμα και αν η πρόβλεψη του Watkins διπλασίαζε την ταχύτητα των τρένων του καιρού του, η ταχύτητα των τρένων σήμερα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 240 χλμ την ώρα.Το τρένο Shinkansen στην Ιαπωνία, κινείται με ταχύτητα 320 χλμ την ώρα, ενώ το σύστημα Hyperloop του Elon Musk, αν πραγματοποιηθεί θα δίνει την δυνατότητα ταχύτητας 1223 χλμ την ώρα.Η αμερικανική βιομηχανία των κατεψυγμένων έχει αξία 33 δισ. δολαρίων.Με άλλα λόγια ο Watkins περιγράφει το Internet.Το 1900, ένα μέσο τρένο ταξίδευε με 65 χλμ την ώρα. Σήμερα τα τανκς, στα οποία αναφέρεται ο Watkins κινούνται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη των 65 χλμ την ώρα.Οι ακτίνες X-rays και οι μαγνητικοί τομογράφοι είναι ανάμεσα στις πιο πολύτιμες συμβολές της τεχνολογίας στην διάγνωση.Αν και ο Watkins έδωσε μεγάλο εύρος λάθους στον πληθυσμό των ΗΠΑ, τελικά έπεσε μέσα αφού σήμερα οι κάτοικοι είναι 322 εκατ..Ο Watkins φαίνεται να έχει εστιάσει σε αυτό που σήμερα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την υγεία των Αμερικανών, δηλαδή η παχυσαρκία, τονίζοντας ότι στο μέλλον, όποιος δεν μπορεί να περπατήσει τουλάχιστον 15 χλμ θα θεωρείται αδύναμος.Το 1800 μόνο το 3% των ανθρώπων ζούσαν στις πόλεις, όμως έως το 1950 αυτό το ποσοστό είχε αυξηθεί στο 30% και σήμερα βρίσκεται στο 50%.Έως το 2017, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών θα μενει σε αστικές περιοχές.Σε αυτή του την πρόβλεψη ο Watkins είχε "δει" το Instagram., είχε πει ο μηχανικός που έζησε το 1900., προέβλεψε ο Watkins σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο τα φυτά θα γίνονται μεγαλύτερα και θα μεγαλώνουν γρηγορότερα.Σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες των ΗΠΑ, είναι οι φάρμες μαριχουάνας, που χρησιμοποιούν την υδροπονική για να αναπτυχθούν.Οι γενετική μετάλλαξη επιτρέπει στους αγρότες να παράγουν μεγαλύτερα φρούτα και λαχανικά, ενώ μπορεί οι φράουλες να μην έχουν το μέγεθος του μήλου, όμως τα μήλα μπορούν να έχουν το μέγεθος της φράουλας.