ΦΟΒΕΡΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ: Δείτε τι είχε προβλέψει ένας Μηχανικός του 1900 ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ...!!

Μερικές φορές οι προβλέψεις για το μέλλον πέφτουν δραματικά έξω, όμως άλλες έχουν απόλυτο δίκιο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τον J. Elfre...
Μερικές φορές οι προβλέψεις για το μέλλον πέφτουν δραματικά έξω, όμως άλλες έχουν απόλυτο δίκιο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τον J. Elfreth Watkins, ένα μηχανικό που έζησε τον 19ο Αιώνα.
Ο Watkins έκανε μερικές προβλέψεις για το μέλλον, οι οποίες σε γενικές γραμμές επαληθεύτηκαν εκπληκτικά στις μέρες μας.
Δείτε μερικές από τις "μαντεψιές" του Watkins.
"Οι Αμερικανοί θα είναι ψηλότεροι 2,5 με 5 πόντους"
"Τρένα Express θα ταξιδεύουν με 240 χλμ την ώρα"
Ακόμα και αν η πρόβλεψη του Watkins διπλασίαζε την ταχύτητα των τρένων του καιρού του, η ταχύτητα των τρένων σήμερα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 240 χλμ την ώρα.
Το τρένο Shinkansen στην Ιαπωνία, κινείται με ταχύτητα 320 χλμ την ώρα, ενώ το σύστημα Hyperloop του Elon Musk, αν πραγματοποιηθεί θα δίνει την δυνατότητα ταχύτητας 1223 χλμ την ώρα.
"Έτοιμα φαγητά θα αγοράζονται από τους φούρνους"
Η αμερικανική βιομηχανία των κατεψυγμένων έχει αξία 33 δισ. δολαρίων.
"Οι κόσμος θα μπορεί να βλέπει όλο τον κόσμο. Αντικείμενα και πράγματα θα μπορούν να αγοραστούν αφού κάποιος τα δει με κάμερες που θα μεταφέρουν την εικόνα εκατοντάδες μίλια μακριά"
Με άλλα λόγια ο Watkins περιγράφει το Internet.
"Τεράστια φρούρια σε ρόδες θα μπορούν να ταξιδέψουν με την ταχύτητα των τρένων"
Το 1900, ένα μέσο τρένο ταξίδευε με 65 χλμ την ώρα. Σήμερα τα τανκς, στα οποία αναφέρεται ο Watkins κινούνται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη των 65 χλμ την ώρα.
"Οι φυσικοί θα μπορούν να κάνουν διάγνωση για τα εσωτερικά όργανα του ανθρωπίνου σώματος με ακτίνες αόρατου φωτός"
Οι ακτίνες X-rays και οι μαγνητικοί τομογράφοι είναι ανάμεσα στις πιο πολύτιμες συμβολές της τεχνολογίας στην διάγνωση.
"Θα υπάρχουν περίπου 350 με 500 εκατ. κάτοικοι στις ΗΠΑ"
Αν και ο Watkins έδωσε μεγάλο εύρος λάθους στον πληθυσμό των ΗΠΑ, τελικά έπεσε μέσα αφού σήμερα οι κάτοικοι είναι 322 εκατ..
"Όποιος δεν μπορεί να περπατήσει 15 χλμ θα θεωρείται αδύναμος"
Ο Watkins φαίνεται να έχει εστιάσει σε αυτό που σήμερα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την υγεία των Αμερικανών, δηλαδή η παχυσαρκία, τονίζοντας ότι στο μέλλον, όποιος δεν μπορεί να περπατήσει τουλάχιστον 15 χλμ θα θεωρείται αδύναμος.
"Όλη η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης θα γίνεται κάτω από το έδαφος"
Το 1800 μόνο το 3% των ανθρώπων ζούσαν στις πόλεις, όμως έως το 1950 αυτό το ποσοστό είχε αυξηθεί στο 30% και σήμερα βρίσκεται στο 50%.
Έως το 2017, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών θα μενει σε αστικές περιοχές.
"Φωτογραφίες θα στέλνονται με τον τηλέγραφο από οποιαδήποτε απόσταση"
Σε αυτή του την πρόβλεψη ο Watkins είχε "δει" το Instagram.
"Αν γίνεται ένας πόλεμος στην Κίνα, οι φωτογραφίες θα δημοσιεύονται στις εφημερίδες μία ώρα μετά σε φυσικό χρώμα", είχε πει ο μηχανικός που έζησε το 1900.
"Τα λαχανικά θα καλλιεργούνται κάτω από λάμπες που θα μιμούνται το ηλιακό φως", προέβλεψε ο Watkins σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο τα φυτά θα γίνονται μεγαλύτερα και θα μεγαλώνουν γρηγορότερα.
Σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες των ΗΠΑ, είναι οι φάρμες μαριχουάνας, που χρησιμοποιούν την υδροπονική για να αναπτυχθούν.
"Οι φράουλες που θα τρώνε τα δισέγγονα μας θα είναι μεγάλες σαν μήλα"
Οι γενετική μετάλλαξη επιτρέπει στους αγρότες να παράγουν μεγαλύτερα φρούτα και λαχανικά, ενώ μπορεί οι φράουλες να μην έχουν το μέγεθος του μήλου, όμως τα μήλα μπορούν να έχουν το μέγεθος της φράουλας.
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