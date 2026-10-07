Νίκαια: 17χρονος χτύπησε έγκυο στην κοιλιά, την έκλεψε και «εξαφανίστηκε»

Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος...
Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και, ασκώντας σωματική βία, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά, πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και συγκρότησαν ειδική ομάδα, πραγματοποιώντας στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος και συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.
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