Κάθειρξη 17 ετών σε 42χρονο που λήστεψε και επιχείρησε να πνίξει άστεγο με κορδόνι στη Ρόδο

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου ένας 42χρονο...



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2025, σε κεντρικό δρόμο της πόλεως Ρόδου. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 42χρονος τον χτύπησε στο κεφάλι, τύλιξε κορδόνι παπουτσιού γύρω από τον λαιμό του επιχειρώντας να τον πνίξει. Το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 10 ετών για τη ληστεία και 12 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθορίζοντας τη συνολική ποινή στα 17 έτη.



Ο 42χρονος είχε παραδεχθεί ότι χτύπησε τον 58χρονο, αλλά αρνήθηκε την απόπειρα πνιγμού. Τον επόμενο μήνα πρόκειται να δικαστεί εκ νέου για άλλη υπόθεση, κατηγορούμενος για τη δολοφονία 75χρονου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου ένας 42χρονος, για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 58χρονου άστεγου. Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.