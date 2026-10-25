ΣΣΑΣ: Ορκίστηκαν 165 πρωτοετείς μαθητές και μαθήτριες στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ορκωμοσία 165 πρωτοετών μαθητών και μαθητριών της Στρατιωτικής Σχολής ...

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ορκωμοσία 165 πρωτοετών μαθητών και μαθητριών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Η τελετή έγινε στις εγκαταστάσεις της ΣΣΑΣ, στο Στρατόπεδο «ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΚΑ ΦΩΚΑ».Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.Συνολικά ορκίστηκαν 165 πρωτοετείς μαθητές και μαθήτριες των Τμημάτων Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού, Ψυχολογικού, Πληροφορικής και Νομικού.Ανάμεσά τους βρίσκονται και μαθητές από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 4 προέρχονται από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από την Αρμενία, 2 από τη Μοζαμβίκη και 3 από την Αλβανία.Στην τελετή χοροστάτησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντισυνταγματάρχης (ΣΙ) Ιωάννης Καραγιάννης, ως εκπρόσωπος του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου.Παρουσία στρατιωτικής και ακαδημαϊκής ηγεσίαςΣτην ορκωμοσία παραβρέθηκε η περιφερειακή σύμβουλος Όλια Βασιλάκη, ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου.Παρόντες ήταν επίσης ο Διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Αναστασιάδης και ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος.Την τελετή παρακολούθησαν ακόμη εκπρόσωποι των Αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Επίτιμος Πρόξενος της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη Σαρκίς Δαγκαζιάν, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και των ακαδημαϊκών αρχών, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, καθώς και συγγενείς και οικείοι των ορκισθέντων.