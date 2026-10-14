Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από επίθεση συμμαθητών της στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι και οι γονείς τους

Νέα υπόθεση με καταγγελίες για περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο το 5ο Γυμνάσι...





Νέα υπόθεση με καταγγελίες για περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο το 5ο Γυμνάσιο της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πατέρας 14χρονης μαθήτριας κατήγγειλε ότι τέσσερις ανήλικοι, μαθητές του ίδιου σχολείου, φέρονται να εξύβρισαν και να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στην κόρη του, σε περιστατικά που, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες.Η υπόθεση κινητοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και ειδικότερα το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, φέρονται να παρέλειψαν να τους αποτρέψουν από την τέλεση των καταγγελλόμενων πράξεων.Το περιστατικό με το πλαστικό μπουκάλι και η μεταφορά στο νοσοκομείοΣύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας της μαθήτριας στην Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εξύβρισαν την κόρη του, ενώ παράλληλα της προκάλεσαν σωματικές βλάβες πετώντας της πλαστικό μπουκάλι.Η 14χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ., μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων έλαβε εξιτήριο, ενώ χορηγήθηκε έγγραφο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.Οι καταγγελίες για τα προηγούμενα περιστατικάΗ καταγγελία δεν περιορίζεται στο συμβάν της 22ας Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας στις αστυνομικές αρχές, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο περιστατικά στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.Ειδικότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, ένας από τους ανήλικους φέρεται να εξύβρισε τη μαθήτρια εντός της σχολικής μονάδας.Παράλληλα, για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο πατέρας κατήγγειλε ότι δύο άλλοι ανήλικοι φέρονται να έσπρωξαν την κόρη του, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει σε εσωτερική σκάλα του σχολείου.Οι συγκεκριμένες αναφορές περιλαμβάνονται στην αστυνομική καταγραφή της υπόθεσης και αποτελούν αντικείμενο της διερεύνησης των αρμόδιων αρχών.Συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκωνΣτο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας συνελήφθησαν και οι τέσσερις γονείς ή έχοντες την επιμέλεια των ανηλίκων. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, οι συλλήψεις έγιναν με την αιτιολογία ότι φέρονται να παρέλειψαν να παρεμποδίσουν τα παιδιά από την τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων.Η υπόθεση καταγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. υπό τις διατάξεις που αφορούν τη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και την εξύβριση, ενώ η προανάκριση και η αξιολόγηση των καταγγελιών ανήκουν στις αρμόδιες αρχές.