Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Περιφέρεια της Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Civil Protection».Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην ηπειρωτική Κρήτη, όπου το έδαφος είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής, με μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπως τα Ανώγεια, τα Ζωνιανά και το Οροπέδιο Λασιθίου.Το γεγονός ότι το έδαφος έχει ήδη κορεστεί αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς κάθε νέα βροχόπτωση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, κοντά σε ρέματα, χειμάρρους και σημεία όπου υπάρχει ιστορικό κατολισθήσεων ή συγκέντρωσης υδάτων.