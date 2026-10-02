Ήθελε μια ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου ο ισλαμιστής συγκυβερνήτης της πτήσης flydubai, λέει ο Νετανιάχου: Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα

Νέα ανάρτηση που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για το περιστατικό με το μαχαίρωμα...
Νέα ανάρτηση που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για το περιστατικό με το μαχαίρωμα του κυβερνήτη της πτήσης της flydubai προς Τελ Αβίβ – περιστατικό που χάρη στους επιβαίνοντες που ενεπλάκησαν δεν κατέληξε σε τραγωδία.
Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει από χθες ότι ο πιλότος, υπήκοος Ομάν, είχε “υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» κι ότι ανακρίνεται. Σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος και να σκοτώσει τους επιβάτες, στην πλειονότητά τους, Ισραηλινούς πολίτες.
Αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου:
«Καθώς περνάει ο καιρός, η εικόνα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη. Ο Γιανίβ και οι ηρωικοί σύντροφοί του απέτρεψαν μια καταστροφή της κλίμακας της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο επιτιθέμενος υπέστη ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Σκόπευε να συντρίψει το αεροπλάνο με όλους τους επιβάτες. Διερευνούμε τώρα αν στάλθηκε, και όποιος τον έστειλε θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
“As time passes, the picture is becoming clearer. Yaniv and his heroic companions prevented a disaster on the scale of 9/11.
The attacker underwent Islamist radicalization. He intended to crash the plane with all its passengers on board.
We… pic.twitter.com/GeWLLU2e6L
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2026
Ισραηλινοί θα ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη
Η Flydubai ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επίσημη έρευνα σχετικά με το περιστατικό ασφαλείας στο πιλοτήριο της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, την περασμένη Τετάρτη.
«Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε σε αυτή τη διαδικασία να εξακριβώσει τα πραγματικά γεγονότα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας των ΗΑΕ Γκαϊθ αλ Γκαϊθ.
Σύμφωνα με ενήμερη πηγή με την έρευνα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης. Ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκε την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η πηγή δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα συμμετείχε στην ανάκριση.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες και τα κίνητρα, καθώς και για να καθορίσουν «αν το περιστατικό συνδεόταν με οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό, ή αν περιελάμβανε προηγούμενο σχεδιασμό ή καθοδήγηση». Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν προβεί σε σχόλια σχετικά με το περιστατικό.
Νωρίτερα σήμερα, ένας ανώτερος αξιωματούχος των Εμιράτων επαίνεσε το θάρρος που επέδειξε ο πιλότος της flydubai στον οποίο επιτέθηκε ο συγκυβερνήτης του μπροστά σε «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια».
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