Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά τους... «Θέλω να κρατήσω ένα Καλάσνικοφ και να πυροβολήσω τους Εβραίους» γράφει ο 10χρονος γιός του Σινουάρ

Γράμμα που αποδίδεται στον Ιμπραήμ, τον τότε 10χρονο γιο του πρώην ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, έδωσε στη δημοσιότητα την Πέ...



Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού



Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το γράμμα και τα σχέδια αποτυπώνουν την ιδεολογία του Γιαχία Σινουάρ και την επίδραση των αξιών της Χαμάς στα παιδιά που μεγαλώνουν στη Λωρίδα της Γάζας.



«Η δολοφονική ιδεολογία του Σινουάρ αντανακλάται στην ανατροφή των παιδιών του, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο των αξιών μίσους και βίας της Χαμάς στη νεότερη γενιά στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο IDF.



Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και θεωρούνταν ένας από τους βασικούς ενορχηστρωτές της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο. Σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα στις 16 Οκτωβρίου 2024.



Το γράμμα δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος τη χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για την επίδραση της ιδεολογίας της Χαμάς στη νεότερη γενιά.



Το περιεχόμενό του, όπως παρουσιάστηκε από τον IDF, αποτελεί μέρος του υλικού που επικαλούνται οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την καλλιέργεια εχθρότητας και βίας στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr