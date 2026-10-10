Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά τους... «Θέλω να κρατήσω ένα Καλάσνικοφ και να πυροβολήσω τους Εβραίους» γράφει ο 10χρονος γιός του Σινουάρ

Γράμμα που αποδίδεται στον Ιμπραήμ, τον τότε 10χρονο γιο του πρώην ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, έδωσε στη δημοσιότητα την Πέ...
Γράμμα που αποδίδεται στον Ιμπραήμ, τον τότε 10χρονο γιο του πρώην ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός (IDF), δύο χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του.
‼️ EXPOSED: A LETTER WRITTEN BY YAHYA SINWAR’S 10 YEAR OLD SON “I want to hold a Kalashnikov and shoot Jews.” In a letter to his father, Ibrahim wrote that he makes “guns, tanks, and Kalashnikovs out of paper and cardboard” in his spare time and expressed his desire to shoot Jews. The letter, accompanied by drawings of weapons, tanks and missiles, reflects how Hamas’ ideology of hatred and violence impacts the younger generation in Gaza.
— Israel Defense Forces (@IDF)October 15, 2026
Στο χειρόγραφο, το οποίο φέρεται να γράφτηκε κατά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, το παιδί εκφράζει την επιθυμία να μεγαλώσει, να κρατήσει ένα τυφέκιο Καλάσνικοφ και να «πυροβολήσει τους Εβραίους».
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το γράμμα απευθυνόταν στον Γιαχία Σινουάρ και εντοπίστηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας το 2024. Η δημοσιοποίησή του έγινε ενόψει της δεύτερης επετείου από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα στις 16 Οκτωβρίου 2024.
Το χειρόγραφο, περιλαμβάνει σχέδια όπλων, αρμάτων μάχης και πυραύλων, ενώ στην κάτω αριστερή γωνία του υπάρχει αυτοκόλλητο με τον υπερήρωα Spider-Man.
Στο κείμενο, ο Ιμπραχίμ αναφέρει ότι του λείπει ο πατέρας του και εκφράζει την επιθυμία να τον αγκαλιάσει και να τον δει νικητή. Παράλληλα, περιγράφει ότι στον ελεύθερο χρόνο του κατασκευάζει πιστόλια, άρματα μάχης και Καλάσνικοφ από χαρτί και χαρτόνι.
«Εύχομαι να μεγαλώσω, να κρατήσω ένα Καλάσνικοφ και να πυροβολήσω τους Εβραίους», αναφέρει χαρακτηριστικά στο γράμμα, σύμφωνα με το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.
Σε άλλο σημείο, το παιδί ρωτά τον πατέρα του πότε θα επιστρέψει στο σπίτι, ώστε να κοιμηθεί στην αγκαλιά του, ενώ εκφράζει την ελπίδα να τελειώσει ο πόλεμος και να είναι εκείνος ασφαλής.
«Κύριε, μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και να σε δω καλά. Εύχομαι ο Θεός να σε προστατεύει, μπαμπά. Το μόνο που σου ζητώ είναι οι προσευχές σου», γράφει, σύμφωνα με την απόδοση της επιστολής.
Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού
Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το γράμμα και τα σχέδια αποτυπώνουν την ιδεολογία του Γιαχία Σινουάρ και την επίδραση των αξιών της Χαμάς στα παιδιά που μεγαλώνουν στη Λωρίδα της Γάζας.
«Η δολοφονική ιδεολογία του Σινουάρ αντανακλάται στην ανατροφή των παιδιών του, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο των αξιών μίσους και βίας της Χαμάς στη νεότερη γενιά στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο IDF.
Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και θεωρούνταν ένας από τους βασικούς ενορχηστρωτές της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο. Σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα στις 16 Οκτωβρίου 2024.
Το γράμμα δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος τη χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για την επίδραση της ιδεολογίας της Χαμάς στη νεότερη γενιά.
Το περιεχόμενό του, όπως παρουσιάστηκε από τον IDF, αποτελεί μέρος του υλικού που επικαλούνται οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την καλλιέργεια εχθρότητας και βίας στη Γάζα.
Πηγή: skai.gr
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