Από αλλού μπορεί να έρθει... 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρουν ακαριαίο θάνατο αν Ινδία και Πακιστάν λύσουν τις διαφορές τους πυρηνικά!











Οι δύο χώρες συμμετέχουν επί του παρόντος σε μια κούρσα εξοπλισμών, η οποία θα αυξήσει το πυρηνικό οπλοστάσιο και των δύο δυνάμεων σε τρομακτικά επίπεδα.















Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών οδήγησαν τους επιστήμονες να προβλέψουν τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις επιτεθούν η μία στην άλλη.Οι ερευνητές κάνουν λόγο για μία απλουστευμένη έρευνα τα στοιχεία της οποίας υποδεικνύουν πως ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν θα μπορούσε να κοστίσει, ακαριαία, τη ζωή 50 έως 125 εκατομμυρίων ανθρώπων.Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι πυρηνικές ενέργειες πιθανόν να προκαλέσουν παγκόσμια καταστροφή που απειλεί την παραγωγή τροφίμων και μπορεί να οδηγήσει σε μαζική πείνα, καθώς και σοβαρή διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων.Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα έπεφταν σε τιμές που ο κόσμος είχε να δει από την Εποχή των Παγετώνων, καθώς κολοσσιαία σύννεφα καπνού από τις καμένες πόλεις θα εμπόδιζαν τον ήλιο και θα έπνιγαν την ατμόσφαιρα.Ο επικεφαλής ερευνητής Owen Toon του Πανεπιστημίου του Κολοράντο δήλωσε: «Η Ινδία και το Πακιστάν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα λόγω της μακρόχρονης ιστορίας των στρατιωτικών συγκρούσεων. Η έλλειψη προόδου στην επίλυση εδαφικών θεμάτων σε συνδυασμό με τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και την συνεχιζόμενη, ταχεία, επέκταση των πυρηνικών οπλοστασίων, θέτουν τη βάση για μία καταστροφή, που όμοια της ο κόσμος δεν έχει δει».Πρόσθεσε: «Λόγω των περιφερειακών επιπτώσεων της πυρηνικής έκρηξης, της θερμικής ακτινοβολίας και της άμεσης πυρηνικής ακτινοβολίας, διαπιστώνουμε ότι ίσως για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, οι θάνατοι από πόλεμο θα μπορούσαν να διπλασιάσουν το ετήσιο φυσικό παγκόσμιο ποσοστό θνησιμότηταςΗ συγκεκριμένη έρευνα προκάλεσε τρομερές ανησυχίες και πλέον η διεθνής κοινότητα έχει στραμμένο το βλέμμα της και προς τα εκεί.