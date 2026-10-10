Ισχυρές καταιγίδες με ανέμους 10 μποφόρ και βροχοθύελλες φέρνει η νέα 48ωρη κακοκαιρία - «Θα βρέχει σε όλη τη χώρα»

Η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού τελειώνει και έρχεται μια απότομη αλλαγή, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, για 48 ώρες, θα μας θυμίσει ...



«Θα βρέξει σε όλη τη χώρα»



Η κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» την Τρίτη (13/10/26) κυρίως τα Επτάνησα, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο με πολύ ισχυρές καταιγίδες. Στις περιοχές που θα πληγούν, περιλαμβάνεται και η Αττική.



Ο όγκος του νερού που θα πέσει αναμένεται να είναι μεγάλος και, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, θα δημιουργήσει ένα «επικίνδυνο καιρικό κοκτέιλ»…



Την Τετάρτη (14/10/26) τα φαινόμενα θα μεταφερθούν ανατολικά, σε Εύβοια και Σποράδες, Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με ισχυρές καταιγίδες, μπόρες και δυνατούς ανέμους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, «οι ριπές του ανέμου θα φτάνουν τα 10 μποφόρ την Τετάρτη και την Πέμπτη που σημαίνει βροχοθύελλες»…

Η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού τελειώνει και έρχεται μια απότομη αλλαγή, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, για 48 ώρες, θα μας θυμίσει για τα καλά ότι βρισκόμαστε πια στα μέσα του Οκτώβρη…Ο καιρός θα γίνει άκρως φθινοπωρινός και μάλιστα, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις με πλοία αλλά και αεροπλάνα. «Θα έχουμε ολικό απαγορευτικό της Τετάρτη (13/10/26) κατά την άποψή μου» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καλλιάνος στο MEGA ενώ συμπλήρωσε ότι σε κάποιες περιοχές θα είναι δύσκολη και η προσγείωση των αεροπλάνων.Το κύμα κακοκαιρίας ξεκινάει από την Τρίτη (12/10/26) με μπόρες, βροχές, ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις ανέμους.