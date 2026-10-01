Με αυτά πολεμούσαμε... Οι Αραβίδες Μ1, Μ1 Α1 ΚΑΙ Μ2 στα χέρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αριθμό τυφεκίων Μ1, Μ1 Α1 και Μ2. Τα όπλα αυτά έφεραν την επίσημη ονομασία ...
Ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αριθμό τυφεκίων Μ1, Μ1 Α1 και Μ2. Τα όπλα αυτά έφεραν την επίσημη ονομασία «Αυτόματη αραβίδα (καραμπίνα) των .30”» και χρησιμοποιήθηκαν περιορισμένα από τις Δυνάμεις Καταδρομών. Συχνά χαρακτηρίζονται απλά ως «καραμπινάκι» ή «μαντζιβέλο». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σχεδόν όλα τα όπλα του τύπου εκποιήθηκαν.
Τα Μ1 και Μ1 Α1 είναι ημιαυτόματα όπλα που λειτουργούν με την επίδραση των αερίων επί εμβόλου, ενώ το Μ2 λειτουργεί με το ίδιο σύστημα, είναι όμως αυτόματο και φέρει επιλογέα βολής, κατά βολή και κατά ριπάς. Το Μ2 φέρει πτυσσόμενο κοντάκιο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΒΙΔΑΣ Μ1 (φώτο από wikipedia )
Μήκος: 904 mm
Μήκος κάννης: 457 mm
Βάρος (άδειο): 2,35 Kgr
Τροφοδοσία: Γεμιστήρες 15 ή 30 φυσιγγίων
Μήκος ξιφολόγχης: 295 mm
Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες
Φυσίγγιο: .30 in US Carbine
Αρχ. Ταχύτητα: 600 m/s
Κατασκευαστής: Winchester – Standard – Saginaw – Rock Ola – Rochester – Quality – National Postal – IBM – Inland κ.α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΒΙΔΑΣ Μ1 Α1 (φώτο από deactivated-guns )
Μήκος: 905 mm
Μήκος κάννης: 457 mm
Βάρος (άδειο): 2,53 Kgr
Τροφοδοσία: Γεμιστήρες 15 ή 30 φυσιγγίων
Μήκος ξιφολόγχης: 295 mm
Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες
Φυσίγγιο: .30 in US Carbine
Αρχ. Ταχύτητα: 600 m/s
Κατασκευαστής: Inland
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΒΙΔΑΣ Μ2 (φώτο από wikipedia )
Μήκος: 904 mm
Μήκος κάννης: 457 mm
Βάρος (άδειο): 2,36 Kgr
Τροφοδοσία: Γεμιστήρες 15 ή 30 φυσιγγίων
Μήκος ξιφολόγχης: 295 mm
Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες
Φυσίγγιο: .30 in US Carbine
Αρχ. Ταχύτητα: 600 m/s
Κατασκευαστής: Winchester – Inland
Πηγή: Τα Όπλα του Ελληνικού Στρατού / Γενικό Επιτελείο Στρατού / Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
guns-gr.com
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