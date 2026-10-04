Ελλάδα-Γερμανία 0-0 και ετοιμαζόμαστε για τα προημιτελικά...

Παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα μετά την λευκή ισοπαλία με τους Γερμανουύς... Η Ελλάδα πάλεψε ηρωικά κόντρα στη Γερμανία που τη...





Παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα μετά την λευκή ισοπαλία με τους Γερμανουύς...Η Ελλάδα πάλεψε ηρωικά κόντρα στη Γερμανία που της άσκησε μεγάλη πίεση και έμεινε στο 0-0Με αυτόν τον βαθμό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία.Με μια νίκη στα δύο τελευταία ματς με Ολλανδία και Σερβία περνάει στα προημιτελικά του Nations League