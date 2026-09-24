Έφαγαν κλωτσιές στα σύνορα και πήγαν να στήσουν ανθελληνικό σόου στην κατεχόμενη Σμύρνη... Το Zafer Partisi θυμήθηκε την άλωση της Τριπολιτσάς!

Σε μια ακόμη καλά ενορχηστρωμένη ανθελληνική παράσταση εκτός συνόρων εξελίχθηκε η κινητοποίηση ακραίων τουρκικών εθνικιστικών κύκλων κα...



Από την άλλη, ο επικεφαλής του παραρτήματος Σμύρνης του Συλλόγου Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης (BTTDD) Μουμίν Ντουρμούς (Mümin Durmuş). Πρόκειται για πρόσωπο με συστηματική ανάμειξη στα εσωτερικά της ελληνικής μειονότητας, η παρουσία του οποίου έχει καταγραφεί επανειλημμένα σε εκδηλώσεις σκληρού πυρήνα στη Θράκη, από τα παρακρατικά ιφτάρ στον Ίασμο μέχρι τις εργαλειοποιημένες παιδικές δράσεις της ψευδομουφτείας Ξάνθης, λειτουργώντας ως ιμάντας μεταφοράς γραμμής και χρηματοδότησης από την Άγκυρα.



Κρατώντας τουρκικές σημαίες και μαύρα πανό με αναπόδεικτους ισχυρισμούς περί 40.000 θυμάτων, οι διοργανωτές εξαπέλυσαν ευθείες βολές κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο κατηγόρησαν ότι καθοδήγησε τις σφαγές, ενώ επέκριναν ακόμη και την τουρκική κοινή γνώμη για αδιαφορία απέναντι στο ζήτημα.



Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της ρητορικής τους ωστόσο ήταν η ευθεία εργαλειοποίηση των μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των μειονοτικών πληθυσμών σε Ρόδο και Κω, καλώντας ταυτόχρονα διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊκά δικαστήρια και τον ΟΗΕ να καταδικάσουν την Ελλάδα για τα ιστορικά γεγονότα του 1821.



Πηγή / Προέλευση Τουρκικά ΜΜΕ (World Turk) / Δηλώσεις Συνομοσπονδίας Τούρκων Βαλκανίων και Ρούμελης / Αρχείο ρεπορτάζ rodopipress.gr



Σχόλιο Σύνταξης: Το κακόγουστο θέατρο που στήθηκε στα πεζοδρόμια της Σμύρνης δεν αποτελεί μεμονωμένο ξέσπασμα ιστορικού αναθεωρητισμού, αλλά ένα καλοκουρδισμένο υβριδικό εργαλείο πίεσης από τα γνωστά παρακρατικά γρανάζια της γείτονος.



Όταν ο ανεπιθύμητος στην Ελλάδα και persona non grata Οζτζάν Πεχλιβάνογλου συμπράττει με τον Μουμίν Ντουρμούς —έναν παράγοντα που επί χρόνια περιφέρεται σε παρακρατικά τραπέζια στον Ίασμο και υπόγειες συνάξεις της ψευδομουφτείας στην Ξάνθη λειτουργώντας ως το μακρύ χέρι της τουρκικής διείσδυσης— το μήνυμα είναι παραπάνω από σαφές.



Το Zafer Partisi και οι δορυφόροι του δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία του 1821. Αυτό που επιχειρούν είναι να εξάγουν τεχνητή ένταση, να ανακατέψουν επικίνδυνα τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα και να εγκλωβίσουν τους Έλληνες μουσουλμάνους συμπολίτες μας στην τοξική ατζέντα του βαθέος τουρκικού κατεστημένου.



Η προσπάθεια κατασκευής ανύπαρκτων «γενοκτονιών» για να ισοφαρίσουν τα αποδεδειγμένα ιστορικά εγκλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων αποτελεί την πιο φθηνή μορφή προπαγάνδας.



Η ελληνική πολιτεία, που ορθώς έδειξε τα σύνορα στον Πεχλιβάνογλου τον περασμένο Ιούλιο, οφείλει να παρακολουθεί στενά και τη δράση προσώπων όπως ο Μουμίν Ντουρμούς. Στη Θράκη δεν έχουν θέση οι εντεταλμένοι εμπρηστές της κοινωνικής ειρήνης. Η απάντηση της Αθήνας οφείλει να είναι αταλάντευτη: θεσμική επαγρύπνηση, απόλυτη θωράκιση της εθνικής κυριαρχίας και μηδενική ανοχή σε όσους επιχειρούν να στήσουν γέφυρες αποσταθεροποίησης από τη Σμύρνη μέχρι τη Ροδόπη και την Ξάνθη.

Σε μια ακόμη καλά ενορχηστρωμένη ανθελληνική παράσταση εκτός συνόρων εξελίχθηκε η κινητοποίηση ακραίων τουρκικών εθνικιστικών κύκλων και βαλκανικών συλλόγων έξω από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σμύρνη, στην περιοχή Αλσαντζάκ.Με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, το ακροδεξιό κόμμα του Ουμίτ Οζντάγ, Zafer Partisi, σε αγαστή σύμπραξη με τη λεγόμενη Συνομοσπονδία Τούρκων Βαλκανίων και Ρούμελης, έστησε ένα υπαίθριο δικαστήριο σκοπιμότητας, επιχειρώντας να βαφτίσει τον ελληνικό απελευθερωτικό Αγώνα ως δήθεν «γενοκτονία του Μοριά».Στην πρώτη γραμμή της πρόκλησης βρέθηκε ένα γνώριμο δίδυμο του βαθέος τουρκικού παρακράτους.Από τη μία, ο αντιπρόεδρος του Zafer Partisi Οζτζάν Πεχλιβάνογλου (Özcan Pehlivanoğlu), γνωστός στις ελληνικές διωκτικές αρχές από τον περασμένο Ιούλιο του 2026, όταν του επιβλήθηκε επίσημη απαγόρευση εισόδου στην ελληνική επικράτεια στους Κήπους για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, ενώ επιχείρησε να μεταβεί στην Κομοτηνή για το μνημόσυνο του Σαδήκ Αχμέτ.