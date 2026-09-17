Οι αλβανοί στα Σκόπια αντιδρούν για την καταδίκη των ηγετών του UCK... «Αυστηρές και απαράδεκτες» οι ποινές

Έντονες αντιδράσεις από τα αλβανικά πολιτικά κόμματα των Σκοπίων προκάλεσε η σημερινή ετυμηγορία του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για το...

Έντονες αντιδράσεις από τα αλβανικά πολιτικά κόμματα των Σκοπίων προκάλεσε η σημερινή ετυμηγορία του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τους πρώην διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK).Ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου και μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος DUI, Αλί Αχμέτι, χαρακτήρισε την απόφαση «άδικη και βαθιά απογοητευτική», καλώντας παράλληλα σε αυτοσυγκράτηση και ενότητα σε αυτές, όπως ανέφερε, τις δύσκολες στιγμές.«Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που στοχεύει στη δημιουργία εντάσεων ή διχασμών, ούτε να επιτρέψουμε να αμαυρωθεί η φήμη του απελευθερωτικού αγώνα του λαού του Κοσόβου», ανέφερε ο Αχμέτι.Από την πλευρά του, το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα VLEN (Αξίζει) χαρακτήρισε «αυστηρές και απαράδεκτες» τις ποινές που επιβλήθηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης στους πρώην διοικητές του UCK.«Η σημερινή ετυμηγορία δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα του UCK. Ο αγώνας του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου ήταν ένας δίκαιος αγώνας για την ελευθερία, που διεξήχθη υπό συνθήκες καταστολής και εγκλημάτων από το καθεστώς του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Καμία ετυμηγορία δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την ιστορική αλήθεια», αναφέρεται ακόμη σε ανακοίνωση του VLEN.Οι Αλβανοί αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού των Σκοπίων.