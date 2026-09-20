Νέα πρόκληση από την Τουρκία στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από UAV

Συνεχίστηκαν και χθες (19.09.2026) οι προκλήσεις της Τουρκίας με νέες παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ειδικότερα, τουρκικά UAV πρα...

Συνεχίστηκαν και χθες (19.09.2026) οι προκλήσεις της Τουρκίας με νέες παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο.Ειδικότερα, τουρκικά UAV πραγματοποίησαν πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.