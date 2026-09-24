Επτά τουρκικά UAV και χθες στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο συνεχίστηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, με επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να καταγράφονται στο Ν...



Χωρίς οπλισμένα αεροσκάφη και εμπλοκές



Από τα στοιχεία δεν προκύπτει παρουσία οπλισμένων αεροσκαφών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης και αναχαίτισης δεν σημειώθηκε εμπλοκή.



Η τουρκική δραστηριότητα της 23ης Σεπτεμβρίου αφορούσε αποκλειστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς δεν αναφέρθηκε συμμετοχή μαχητικών ή άλλων επανδρωμένων αεροσκαφών.



Ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών ανήλθε σε επτά, όσα ακριβώς ήταν και τα μεμονωμένα UAV που καταγράφηκαν από τα ελληνικά μέσα επιτήρησης.



Σχηματισμοί δεν καταγράφηκαν, ενώ κανένα από τα αεροσκάφη δεν αναφέρθηκε ως οπλισμένο.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν



Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.



Η προβλεπόμενη διαδικασία εφαρμόστηκε για το σύνολο των επτά UAV που κινήθηκαν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.





Οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο συνεχίστηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, με επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να καταγράφονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα επτά τουρκικά UAV κινήθηκαν μεμονωμένα στο FIR Αθηνών, χωρίς να συμμετέχουν σε σχηματισμούς.Κατά τη δραστηριότητά τους καταγράφηκαν συνολικά επτά παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Η παρουσία των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών περιορίστηκε στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.