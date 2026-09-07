Ξανά... Τουρκικά UAV στο Αιγαίο: 5 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις – Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV καταγράφηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Σύμφωνα με τα επί...

Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV καταγράφηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δύο μεμονωμένα UAV πραγματοποίησαν συνολικά 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Τα δύο UAV κινήθηκαν στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.