414 π.χ. Σαν σήμερα... Οι Συρακούσιοι, υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο

Οι Συρακούσιοι, υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο, κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτι...



Οι Συρακούσιοι, υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο, κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελία



Το 414 π.Χ., καθώς οι Αθηναίοι πολιορκούσαν στενά τις Συρακούσες και βρίσκονταν κοντά στη νίκη, ο Γύλιππος στάλθηκε από τη Σπάρτη (μετά από συμβουλή του Αλκιβιάδη που είχε αυτομολήσει εκεί) για να οργανώσει την άμυνα της πόλης.

Έφτασε με μικρή στρατιωτική δύναμη, αλλά κατάφερε να ενώσει τις σικελικές πόλεις εναντίον της Αθήνας. Ανέκοψε τα πολιορκητικά τείχη των Αθηναίων χτίζοντας ένα εγκάρσιο τείχος (παρατείχισμα) και αποκατέστησε το ηθικό των Συρακούσιων

Υπό την ηγεσία του, οι δυνάμεις των Συρακουσών και των συμμάχων τους παγίδευσαν και εξολόθρευσαν τον αθηναϊκό στρατό και στόλο. Οι Αθηναίοι στρατηγοί Νικίας και Δημοσθένης παραδόθηκαν και, παρά τις αντιρρήσεις του Γύλιππου που ήθελε να τους μεταφέρει ως αιχμαλώτους στη Σπάρτη, εκτελέστηκαν από τους Συρακούσιους.