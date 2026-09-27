Tραμπ: Οι πέντε συλληφθέντες στη βάση Φέρφορντ σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες ζημιές»

Την εκτίμηση ότι οι πέντε συλληφθέντες στη βάση Φέρφορντ «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές» έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τρα...
Την εκτίμηση ότι οι πέντε συλληφθέντες στη βάση Φέρφορντ «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές» έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον «εδώ και καιρό».
Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα Κυριακή 27/9, κοντά σε μια αμερικανική αεροπορική βάση, πέντε άνδρες ως υπόπτους για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία.
Οι βρετανικές αρχές έδρασαν με βάση μια πληροφορία ότι τρία βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.
«Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σικάγο για ένα τουρνουά γκολφ.
US President Donald Trump hails the arrests of five men in the UK on suspicion of terror offences as "fantastic".
He claims the men, who were arrested after suspicious vehicles were seen travelling towards RAF Fairford, were "looking to do big damage". pic.twitter.com/R9ksM2m1Bx— Sky News (@SkyNews) September 27, 2026
Η RAF Φέρφορντ όπου έγιναν οι συλλήψεις είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία.
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