Ξεκινά ο αγώνας δρόμου για τα τεθωρακισμένα οχήματα Strykers: Ο Στρατός Ξηράς τοποθετεί τον αριθμητικό πήχη ιδιαίτερα ψηλά για την απόκτησή τους

Τεχνικά κλιμάκια του Στρατού Ξηράς ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για ένα ταξίδι αυτοψίας τόσο εντός της Γηραιάς Ηπείρου, στην Γερμανία, ό...





ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, Hellas Journal



Το «ραντεβού» έχει κλειστεί όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και εκεί αναμένεται να καταγραφεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς διάθεση 8χ8 τροχοφόρα τεθωρακισμένα τα οποία είναι περίπου δέκα ετών. Το «ραντεβού» έχει κλειστεί όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και εκεί αναμένεται να καταγραφεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς διάθεση 8χ8 τροχοφόρα τεθωρακισμένα τα οποία είναι περίπου δέκα ετών.



Από την αμερικανική πλευρά έχουν γνέψει θετικά προς τον Στρατό Ξηράς, γεγονός που αφήνει πολλές ελπίδες για την απόκτηση αυτών των οχημάτων τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν μια ομάδα πεζικού της τάξεως των εννέα ανδρών.



Πρόκειται για δοκιμασμένα στο πεδίο τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία σύμφωνα με Επιτελείς, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την άμυνα και τις ασφαλείς μεταφορές, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.



Οι ίδιοι Επιτελείς σημειώνουν ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει εκφράσει ενδιαφέρον για 250 Stryker ενώ είναι επιβεβαιωμένο πως έχει τεθεί το ερώτημα- αίτημα ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί.





Με άλλα λόγια το στρατιωτικό Επιτελείο ενδιαφέρεται για 500 τεθωρακισμένα οχήματα 8χ8 που μπορούν σε αντίθεση με τα Μ-1117 να μεταφέρουν μια ικανή και με πλήρη φόρτο μάχης ομάδα πεζικού.



Όπως εξηγούν στην Hellasjournal στρατιωτικές πηγές αυτά τα τροχοφόρα εφόσον φτάσουν στον ανώτατο αριθμό αποδέσμευσης, θα είναι εφικτό, εκτός του Ανατολικού Αιγαίου να εξυπηρετηθεί και ο Έβρος, όπου εύκολα θα δημιουργηθεί ακόμη μια μονάδα ικανή ν’ ακολουθήσει το αρματικό δυναμικό των βορειοανατολικών συνόρων.



Εφόσον υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο απόκτησης των Strykers στο στρατιωτικό Επιτελείο κάνουν λόγο για έναν επιπλέον ανασχεδιασμό δυνάμεων με ιδιαίτερα επιχειρησιακά κριτήρια, μια και τα συγκεκριμένα τεθωρακισμένα με εύκολο τρόπο θα μπορούν ν’ αναβαθμίσουν τα μηχανοκίνητα τμήματα του πεζικού.



Η αναζήτηση των κατάλληλων Strykers



Στο στρατιωτικό Επιτελείο γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα οχήματα για τον Στρατό Ξηράς.



Τα εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια, αποτελούμενα από αξιωματικούς, υπαξιωματικούς του πεζικού και του τεχνικού Σώματος, είχαν αναλάβει αρκετές φορές στο παρελθόν να πραγματοποιήσουν αυτοψίες σε διάφορα μέσα για τα οποία είχε δείξει ενδιαφέρον ο Στρατός Ξηράς.



Σε μια εκ των τελευταίων αυτοψιών τα ελληνικά κλιμάκια ήταν αυτά που δεν συναίνεσαν για όλα εκείνα που είχαν συναντήσει και καταγράψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν είχαν εξετάσει τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, της περίφημης «λίστας Μπλίνγκεν».



Άρα η επιτόπια επιθεώρηση, εφόσον έχει «κλειδώσει» ο χρόνος της αυτοψίας, θα καθορίσει πολλά για τον συνολικό αριθμό των Strykers που μπορεί ν’ αγγίξει η Ελλάδα.



Εκεί τα δυο τεχνικά κλιμάκια θα κληθούν να ελέγξουν τα χιλιόμετρα που έχει στην μηχανή του το κάθε τεθωρακισμένο, την λειτουργία των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών, αλλά και τι είδους ανταλλακτικά είναι εφικτό να εξασφαλιστούν.



Το ζητούμενο για το στρατιωτικό Επιτελείο δεν είναι μόνο η απόκτηση μεγάλου αριθμού τεθωρακισμένων οχημάτων, αλλά και η εξασφάλιση πως το κόστος επαναφοράς τους σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση, μεταφοράς, υποστήριξης και ενδεχόμενων παρεμβάσεων δεν θα αναιρεί το πλεονέκτημα μιας παραχώρησης με ιδιαίτερα χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό κόστος.

Ποιο το κέρδος ενός νέου τύπου τεθωρακισμένου



Το Stryker ή M1126 Infantry Carrier Vehicle είναι δοκιμασμένο στο πεδίο τεθωρακισμένο και μάλιστα με πολυποίκιλες διαμορφώσεις, από εκείνο της μεταφοράς μιας πλήρους ομάδας πεζικού έως όχημα Διοίκησης ή φορέας αντιαρματικών κ.ο.κ.





Με αυτή την πιθανή προσθήκη, ελαφρές δυνάμεις διαβαίνουν το κατώφλι των μηχανοκίνητων σχηματισμών και αλλάζει το επιχειρησιακό- τακτικό κριτήριο μεταφοράς δυνάμεων. Και αυτό διότι όπως επισημαίνεται με έμφαση η θωράκισή του είναι τέτοια που οποιαδήποτε κίνηση διασφαλίζει πάνω απ’ όλα την ασφάλεια προσωπικού.Το Stryker ταξιδεύει με περίπου 100 χλμ και διαθέτει αυτονομία άνω των 500 χιλιομέτρων, μάλιστα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά το βοηθούν σημαντικά τόσο στην άσφαλτο, όσο και εκτός δρόμου.



Η βασική έκδοση μπορεί να εξοπλιστεί με τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού με πολυβόλο M2 των 12,7 ή M240 των 7,62 χιλιοστών, αυτόματο βομβιδοβόλο Mk19 των 40 χιλιοστών.



Το στρατιωτικό Επιτελείο θέλει την απόκτηση των Strykers και την αποστολή τους με τα ελληνικά χρώματα που ταιριάζει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, διότι θεωρείται πολύ πιο ευέλικτο από τα ερπυστριοφόρα, άρα ταιριάζει στο περιβάλλον της απαιτούμενης ταχείας αντίδρασης.

Το κόστος απόκτησης και το ευρύ ενδιαφέρον



Τα Strykers ως πετυχημένα τεθωρακισμένα 8χ8 οχήματα είναι εύλογο να τραβούν το ενδιαφέρον και τα βλέμματα πολλών συμμαχικών χωρών, ιδίως από την στιγμή που οι Αμερικανοί τ’ αποδεσμεύουν, μια και όπως όλα δείχνουν οι ίδιοι θα επιστρέψουν στην ερπύστρια.



Το πρώτο που θέλει να μάθει η Αθήνα είναι τον αριθμό που μπορεί να εξασφαλίσει από τ’ αμερικανικά αποθέματα.



Το δεύτερο αφορά το κόστος μεταφοράς και επανένταξης σε επιχειρησιακής αξίας τεθωρακισμένο.



Αν ο αριθμός των οχημάτων τα οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν πλεονάζοντα είναι μικρότερος από τη συνολική ζήτηση καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί «μνηστήρες», η τελική κατανομή αποκτά αναπόφευκτα και πολιτική διάσταση.



Σ’ ότι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος των τεθωρακισμένων οχημάτων 8χ8 Strykers, ανώτατες στρατιωτικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι εφόσον «κλειδώσει» η συμφωνία με την Ελλάδα, θα είναι μέσω EDA (σ.σ. Excess Defense Articles). Δηλαδή η Ελλάδα θα επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφοράς αλλά και μετασκευής, για την χρήση που θέλει το στρατιωτικό επιτελείο να χει στα οχήματα που θα εξασφαλίσει.



Τα οπλικά συστήματα μέσω EDA άλλωστε παραχωρούνται με τη λογική «as is, where is», δηλαδή «στην κατάσταση και στο σημείο όπου βρίσκονται». Αυτό σημαίνει ότι ο παραλήπτης αναλαμβάνει

Τεχνικά κλιμάκια του Στρατού Ξηράς ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για ένα ταξίδι αυτοψίας τόσο εντός της Γηραιάς Ηπείρου, στην Γερμανία, όσο όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξετάσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα Strykers.