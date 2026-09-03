Όταν ένα Rafale «κλείδωσε» ένα F-22 – Ο θρίαμβος των γαλλικών ραντάρ στο «αόρατο» μαχητικό (βίντεο)









Το αμερικανικό μαχητικό F-22 Raptor θεωρείται ως το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που έχει ποτέ πετάξει. Με κόστος μονάδας άνω των $150 εκατομμυρίων (τιμές 2009), η USAF απέκτησε μόνο 187 αεροσκάφη με το σκεπτικό πως επαρκούν για οποιαδήποτε τρέχουσα και μελλοντική (προσεχώς τουλάχιστον) απειλή. Το 2009 όμως συνέβη κάτι αδιανόητο. Ένα γαλλικό Rafale φέρεται πως πέτυχε να καταρρίψει σε εικονική κλειστή αερομαχία το Raptor.Η γαλλική νίκη επί του F-22 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2009. Μία ομάδα F-22 από την 1η Πτέρυγα της USAF στη Βιρτζίνια πέταξε στο Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εκπαιδευτεί με γαλλικά Rafale και βρετανικά Typhoon.Τον επόμενο μήνα, το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη κάμερα του Rafale που δείχνει ένα F-22 σε “μειονεκτική” θέση, υπονοώντας ότι το γαλλικό μαχητικό είχε κερδίσει τη συγκεκριμένη αερομαχία, με τα ραντάρ του Rafale όχι μόνο να καταφέρνουν να αναγνωρίσουν το αμερικανικό «αόρατο» μαχητικό, αλλά και να το «κλειδώνουν»!Αλλά οι Αμερικανοί πιλότοι επέμειναν ότι τα αεροσκάφη τους πέτυχαν έξι νίκες σε αερομαχίες ένας προς έναν κατά των Rafale, ενώ σημειώθηκαν και πέντε ισοπαλίες. Σύμφωνα μάλιστα με το The War is Boring που αποτελεί τη πηγή μας, ένα μόνο F-22 ηττήθηκε και αυτό μάλιστα από Mirage 2000 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή).Το γαλλικό βίντεο ωστόσο φαίνεται να επιβεβαιώνει τη γαλλική εκδοχή της νίκης του Rafale επί του F-22, αν και χωρίς να ξέρουμε ακριβείς λεπτομέρειες για το ακριβές σενάριο της άσκησης και τους κανόνες εμπλοκής, είναι δύσκολο να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη. Αυτό που βλέπουμε ωστόσο είναι κλειστή αερομαχία. Θεωρητικά, σε σενάριο εμπλοκής πέρα του οπτικού ορίζοντα, το Rafale δεν θα είχε καμία τύχη απέναντι στο “αόρατο” Raptor.