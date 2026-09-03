Προχωρούν σε βάθος οι συνομιλίες για την προσθήκη πυραύλων cruise στις Belh@rra όσο η τρίτη φρεγάτα ΦΟΡΜΙΩΝ ετοιμάζεται για την έναρξη των θαλασσίων δοκιμών

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, Hellas Journal Αναμφισβήτητα η συμφωνία Γαλλίας- Σουηδίας για την κατασκευή τεσσάρων φρεγατών Belh@rra είναι μια με...



Η Deep Strike διάσταση



Η προσθήκη βεβαίως ενός πυραύλου cruise μεγάλης εμβέλειας θα προσέθεται μία εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική στο ναυτικό αγώνα. Δεν θα ομιλεί κανείς για ένα πολεμικό πλοίο που μπορεί να ελέγχει τον θαλάσσιο χώρο και να αντιμετωπίζει εναέριες ή ναυτικές απειλές. Θα είναι μια πλατφόρμα με δυνατότητα στρατηγικής κρούσης μεγάλης εμβέλειας, άνω των 1000 χλμ.



Με απλά λόγια, η φρεγάτα θα μπορούσε να μεταφέρει την ισχύ πυρός της πολύ βαθύτερα από το άμεσο επιχειρησιακό περιβάλλον της.



Κατά συνέπεια ο οποιοσδήποτε δυνητικός αντίπαλος θα πρέπει να υπολογίζει και την πιθανότητα πλήγματος από μία κινητή θαλάσσια πλατφόρμα, η οποία είναι βέβαιο ότι θα πλέει σε ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση, πολύ μακριά από την εμβέλεια των δικών του όπλων και με δυνατότητες άμυνας περιοχής που σχεδόν απαγορεύουν σε αεροσκάφη την προσέγγιση.



Και αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο που προσδίδει στον πύραυλο cruise τη λεγόμενη Deep Strike διάσταση.



«Ζεσταίνεται» και ο ΦΟΡΜΙΩΝΑΣ…



Παράλληλα με αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι υφιστάμενες FDI ετοιμάζονται η μια μετά την άλλη να υψώσουν την ελληνική σημαία.



Η φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ έχει ήδη ζεστές τις μηχανές της για τα τελικά sea trials, γεγονός που δείχνει ότι οι όποιες παρεμβάσεις μετά από κάθε δοκιμή έγιναν με fast track διαδικασίες λόγω της προγενέστερης εμπειρίας από την φρεγάτα ΚΙΜΩΝ.



Πληροφορίες που φτάνουν στην Hellasjournal τονίζουν ότι η διαδικασία των θαλασσίων δοκιμών που αφορά την τρίτη φρεγάτα του στόλου ΦΟΡΜΙΩΝ, αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή όταν θα είναι σχεδόν όλα έτοιμα για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην FDI ΝΕΑΡΧΟΣ στις 30 Οκτωβρίου.



Η τρίτη ελληνική φρεγάτα θ’ αποτελεί ένα ακόμη ξεχωριστό επιχειρησιακά βήμα, καθώς με την παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό θα υπάρχουν διαθέσιμες τρεις ψηφιακές μονάδες της ίδιας κλάσης. Αυτό θα επιτρέψει την μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία, δυνατότητα ταυτόχρονης ανάπτυξης περισσότερων πλοίων σε διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος και σαφώς τον έλεγχο περιοχής τόσο στο Αρχιπέλαγος, όσο και σε τμήμα της Αν. Μεσογείου.

Αναμφισβήτητα η συμφωνία Γαλλίας- Σουηδίας για την κατασκευή τεσσάρων φρεγατών Belh@rra είναι μια μεγάλη είδηση η οποία αφορά άμεσα το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.Με τη σουηδική παραγγελία, η οικογένεια των FDI έφτασε τις 13 φρεγάτες, πέντε για το Γαλλικό Ναυτικό, τέσσερις για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κι ακόμη τέσσερις για το Σουηδικό.Για το πολεμικό ναυτικό η παραγγελία της Σουηδίας δεν αποτελεί μια εμπορική επιτυχία της κατασκευάστριας εταιρείας. Υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ελληνικών Belh@rra.-Τεχνική υποστήριξη για 13 διαφορετικά πλοία.-Κοινή γραμμή παραγγελίας ανταλλακτικών.-Αποθέματα αναλώσιμων.-Τιμές και οικονομία κλίμακας.-Κοινή εκπαίδευση πληρωμάτων-Κοινά γυμνάσια στόλων.Σημαντική λεπτομέρεια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Παρίσι και Στοκχόλμη είναι σύμφωνα με πληροφορίες της Hellasjournal πως οι Γάλλοι προτείνουν την εγκατάσταση πέραν των αντιαεροπορικών και στρατηγικών πυραύλων στις Σουηδικές Belh@rra.Το παραπάνω έρχεται να συνδυαστεί με την μελλοντική διαμόρφωση των ελληνικών πανίσχυρων φρεγατών FDI. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής άμυνας σε δηλώσεις που είχε κάνει, εστίασε στην διαμόρφωση- όπως την είχε ονομάσει- «Standard 2 plus- plus».Και οι πληροφορίες που φτάνουν στην σελίδα μας λένε με ιδιαίτερο νόημα ότι το ζήτημα της αντικατάστασης των φορέων πυραύλων Α50 με Α70 Sylver δεν είναι μια συζήτηση απλή ανάμεσα σε επιτελείς του ναυτικού με τους Γάλλους.Οι διαπραγματεύσεις είναι, όπως μας μεταφέρεται χαρακτηριστικά, ουσιαστικές και εισέρχονται σε βάθος και λεπτομέρειες για το σύνολο των νέων αποκτημάτων του ελληνικού στόλου.Άλλωστε η γραμμή παραγωγής των πυραύλων Scalp Naval έχει εκκινήσει εκ νέου κι αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της επιχειρούμενης ενίσχυσης των ελληνικών και όχι μόνο φρεγατών.Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι ο κος. Δένδιας, ενώ αρχικά είχε μιλήσει για τους πυραύλους Scalp στη ναυτική τους έκδοση, επανερχόμενος είχε διευκρινίσει ότι η επιλογή της Ελλάδας αφορά έναν πύραυλο cruise επόμενης γενιάς, δηλαδή τον ELSA ο οποίος επί του παρόντος δεν βρίσκεται σε παραγωγή.Πάντως σ’ ότι αφορά την είδηση ότι σε τεχνικό επίπεδο η Ελλάδα συνομιλεί με την Γαλλία για την αντικατάσταση των κελιών Α50 στις τέσσερις Belh@rra με Α70 Sylver, εκείνο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επί του παρόντος είναι ο χρονικός ορίζοντας.Βεβαίως οι ίδιες πηγές με νόημα δείχνουν προς την τέταρτη Belh@rra που θα φέρει το όνομα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την μονάδα η οποία «χτίζεται» αυτό το διάστημα στο Λοριάν, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για πιθανές αλλαγές εξ αρχής.Αυτό άλλωστε είχε επισημανθεί σε ανώτατο επίπεδο από την πλευρά της Ελλάδας, ότι η τέταρτη φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο πρότυπο, ενώ οι τρεις προηγούμενες Belh@rra προβλέπεται ν’ αναβαθμιστούν στο ίδιο επίπεδο. Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας έχει συνδέσει ρητά το Standard 2++ με την απόκτηση επιπλέον δυνατοτήτων.Στην παρούσα διαμόρφωσή τους οι ελληνικές Belh@rra διαθέτουν 32 πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας Aster 30, οκτώ αντιπλοϊκούς Exocet MM40 B3C, το σύστημα RAM, τορπίλες MU90 και πυροβόλο των 76 χιλιοστών.Η βασική φιλοσοφία του πλοίου είναι επομένως ήδη πολυδιάστατη, δηλαδή αντιαεροπορικός αγώνας, ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση πλοίων, προστασία μονάδων επιφανείας και όχι μόνο.