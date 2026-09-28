Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν βολές πολλαπλού εκτοξευτή PULS (ολλανδικού) στο Πεδίο Βολής Κρήτης

Όπως ανακοίνωσε το Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), το χρονικό διάστημα από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη βολή του Πολλαπλού Εκτοξευτή Πυραύλω...

Όπως ανακοίνωσε το Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), το χρονικό διάστημα από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη βολή του Πολλαπλού Εκτοξευτή Πυραύλων PULS (Precise & Universal Launching System) από Μονάδες του Ολλανδικού Στρατού.Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, το οπλικό σύστημα PULS πραγματοποίησε επιτυχώς εκτοξεύσεις αριθμού ρουκετών προς προκαθορισμένες περιοχές στο θαλάσσιο χώρο του Πεδίου Βολής Κρήτης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος.Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη ανάπτυξη και εκτέλεση βολής του συστήματος PULS στο ΠΒΚ, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες του Πεδίου Βολής να υποστηρίζει σύγχρονα πυραυλικά συστήματα, καθώς και σύνθετες δραστηριότητες εκπαίδευσης των Συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.