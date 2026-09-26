PULS στην πρώτη γραμμή άμυνας του Αιγαίου: Το πυραυλικό «δόρυ» των νησιών και το διαβαθμισμένο βεληνεκές του Predator Hawk ER

Στην πρώτη γραμμή της άμυνας του Αιγαίου έχει αποφασίσει το ελληνικό Επιτελείο να τοποθετήσει τους νέους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων P...





Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



36 εκτοξευτές και πλήρες πακέτο πυρομαχικών



Η συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ αφορά την απόκτηση 36 εκτοξευτών PULS, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο που δεν περιορίζεται στα ίδια τα οχήματα. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνει μέσα διοίκησης και υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού και μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη. Η σύμβαση ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια των PULS στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υπογράφηκε τον περασμένο Απρίλιο.



Η εταιρεία ανέφερε ότι η εκτέλεση της κύριας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα ακολουθήσει δεκαετής περίοδος υποστήριξης. Ωστόσο, ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ταχύτερη ολοκλήρωση των παραδόσεων.



Το πακέτο περιλαμβάνει επιχειρησιακά κατευθυνόμενα πυρομαχικά διαφορετικών εμβελειών, εκπαιδευτικά πυρομαχικά αλλά και loitering munitions, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πυρών. Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ Η συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ αφορά την απόκτηση 36 εκτοξευτών PULS, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο που δεν περιορίζεται στα ίδια τα οχήματα. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνει μέσα διοίκησης και υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού και μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη. Η σύμβαση ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια των PULS στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υπογράφηκε τον περασμένο Απρίλιο.Η εταιρεία ανέφερε ότι η εκτέλεση της κύριας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα ακολουθήσει δεκαετής περίοδος υποστήριξης. Ωστόσο, ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ταχύτερη ολοκλήρωση των παραδόσεων.Το πακέτο περιλαμβάνει επιχειρησιακά κατευθυνόμενα πυρομαχικά διαφορετικών εμβελειών, εκπαιδευτικά πυρομαχικά αλλά και loitering munitions, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πυρών.

Στην πρώτη γραμμή της άμυνας του Αιγαίου έχει αποφασίσει το ελληνικό Επιτελείο να τοποθετήσει τους νέους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων PULS, μετατρέποντας τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε ισχυρούς κόμβους πυραυλικών πυρών μεγάλης ακτίνας.Παρά τις αντιδράσεις που εκφράζει η Άγκυρα για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά, ο σχεδιασμός του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ προβλέπει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ισραηλινού συστήματος.Οι PULS δεν προορίζονται απλώς να αντικαταστήσουν παλαιότερα μέσα του Πυροβολικού, αλλά να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς πυλώνες πυρός των σχηματισμών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η μεγάλη εμβέλεια, η ακρίβεια, η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών τύπων πυρομαχικών από τον ίδιο εκτοξευτή και κυρίως η ικανότητα προσβολής στόχων σε μεγάλο βάθος αλλάζουν τα δεδομένα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.Οι πρώτοι PULS, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του OnAlert, αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα στα τέλη του 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Πυροβολικό Μάχης.Η πυραυλική ισχύς της άμυνας των νησιώνΗ φιλοσοφία του Επιτελείου δεν περιορίζεται στην αριθμητική ενίσχυση των Μονάδων Πυροβολικού. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής πυρών, στην οποία οι PULS θα μπορούν να λειτουργούν ως το «μακρύ χέρι» των σχηματισμών. Η ανάπτυξή τους σε μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επιτρέπει την αξιοποίηση της γεωγραφίας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με βλήματα που ξεκινούν από μερικές δεκάδες χιλιόμετρα και φτάνουν επίσημα έως τα 300 χλμ., αλλά και με προοπτική ακόμη μεγαλύτερου βεληνεκούς, ένας εκτοξευτής μπορεί να αναλαμβάνει διαφορετικές αποστολές ανάλογα με το είδος και την απόσταση του στόχου.Πρόκειται ουσιαστικά για μια κλιμακούμενη δυνατότητα πυρός. Το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των δυνάμεων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή, αλλά και για προσβολές υψηλής ακρίβειας σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Η λογική αυτή ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική δυνατότητα των νησιών, καθώς η άμυνά τους δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στην αντιμετώπιση μιας απειλής όταν αυτή πλησιάσει στην περιοχή επιχειρήσεων. Αποκτά τη δυνατότητα, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, να χρησιμοποιήσει πυρά ακριβείας σε πολύ μεγαλύτερο βάθος.Το μεγάλο πλεονέκτημα των PULS βρίσκεται στη διαμόρφωση του εκτοξευτή και στη μεγάλη γκάμα πυρομαχικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κατασκευάστριας Elbit Systems, ο PULS διαθέτει δύο ανεξάρτητα pods, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την αποστολή. Στη βασική οικογένεια πυρομαχικών περιλαμβάνεται το Accular 122 mm, με 18 ρουκέτες ανά pod και μέγιστη εμβέλεια περίπου 35 χλμ. Ακολουθεί το Accular 160 mm, με 10 πυρομαχικά ανά pod και εμβέλεια έως περίπου 40 χλμ.Στην επόμενη κατηγορία βρίσκεται ο EXTRA, ένα από τα σημαντικότερα όπλα του συστήματος. Κάθε pod μεταφέρει τέσσερα βλήματα και η επίσημη εμβέλειά τους φτάνει τα 150 χλμ. Η Elbit αναφέρει ακρίβεια της τάξης των 10 μέτρων CEP και πολεμική κεφαλή 120 κιλών, χαρακτηριστικά που τον κατατάσσουν στα όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς.Στην κορυφή της σημερινής, επίσημα ανακοινωμένης οικογένειας βρίσκεται ο Predator Hawk. Δύο πύραυλοι μπορούν να μεταφέρονται σε κάθε pod, με την κατασκευάστρια εταιρεία να δίνει μέγιστη εμβέλεια έως 300 χλμ. Έτσι, από τον ίδιο ακριβώς εκτοξευτή το Πυροβολικό μπορεί να καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα αποστάσεων, επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο πυρομαχικό.Predator Hawk ER: Το διαβαθμισμένο «μακρύ χέρι»Υπάρχει όμως μία ακόμη παράμετρος, την οποία είχε αποκαλύψει το OnAlert.gr από την αποστολή του στις εγκαταστάσεις της Elbit Systems στο Ισραήλ. Πρόκειται για τον Predator Hawk ER – Extra Range, την έκδοση αυξημένου βεληνεκούς που προορίζεται να μεταφέρει την ακτίνα δράσης του PULS σημαντικά πέρα από το σημερινό όριο των 300 χιλιομέτρων.Η ακριβής μέγιστη εμβέλεια του συγκεκριμένου όπλου δεν δημοσιοποιείται. Παραμένει διαβαθμισμένη. Οι πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει το OnAlert.gr στο Ισραήλ ανέφεραν, ωστόσο, ότι θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τα 300 χλμ. του σημερινού Predator Hawk. Αυτό είναι και το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία για την Ελλάδα. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ο Predator Hawk ER σχεδιάζεται ώστε να αξιοποιείται από την ίδια οικογένεια εκτοξευτών.Συνεπώς, η ένταξή του δεν απαιτεί τη δημιουργία ενός εντελώς νέου οπλικού συστήματος, αλλά διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες μιας πλατφόρμας που θα βρίσκεται ήδη στο ελληνικό οπλοστάσιο. Όπως είχε αποκαλύψει το OnAlert.gr, κατά την παρουσίαση στο Ισραήλ είχε μεταφερθεί στην ελληνική πλευρά η πρόθεση αποδέσμευσης και του Predator Hawk ER, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του. Και φαίνεται ότι η απόφαση αυτή θα μετατραπεί σε πράξη εντός των επόμενων χρόνων.