Πτώση Phantom: Ανείπωτος o θρήνος στην 117 Πτέρυγα Μάχης... Θα βάφτιζε το Σάββατο την κορούλα του ο Επισμηναγός!

Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και τη Δευτέρα Θρήνος και βουβός πόνος επικρατεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης ...





















Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που γνώριζαν τους δύο άτυχους χειριστές, κάνουν λόγο για πολύ έμπειρα στελέχη, αφού στην περίπτωση του Επισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια, ο τελευταίος διέθετε, κατά πληροφορίες, πάρα πολλές ώρες πτήσης και πατέρα αεροπόρο, ενώ δύο είναι προς στιγμήν τα σενάρια που συζητώνται στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι εικόνες της πρόσκρουσης του Phantom ξύπνησαν μνήμες από το τραγικό δυστύχημα στην Ανδραβίδα το 2023, οπότε είχε συντριβεί και πάλι F-4E Phantom από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα.Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που γνώριζαν τους δύο άτυχους χειριστές, κάνουν λόγο για πολύ έμπειρα στελέχη, αφού στην περίπτωση του Επισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια, ο τελευταίος διέθετε, κατά πληροφορίες, πάρα πολλές ώρες πτήσης και πατέρα αεροπόρο, ενώ δύο είναι προς στιγμήν τα σενάρια που συζητώνται στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας.





Είτε, δηλαδή, σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στο μαχητικό αεροσκάφος από την πίεση που δέχτηκε από τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό συγκεκριμένης αποστολής και δυνατοτήτων, είτε κάποιο σμήνος πουλιών, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες.





Πάντως, αν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξαρχής, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμούν πως οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με πιο έντονο τρόπο, προκειμένου να διασωθούν οι ίδιοι, αλλά και το αεροσκάφος.

Θρήνος και βουβός πόνος επικρατεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, την έδρα των δύο πιλότων, ενός σμηναγού και ενός επισμηναγού, που έφυγαν άδικα από τη ζωή αφού το Phantom F-4 που χειρίζονταν συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.Στρατιωτικοί κάνουν λόγο για δύο πολύ αγαπητούς άνδρες με μεγάλη εμπειρία.«Τα έχουν όλοι χαμένα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Alpha από την Ηλεία.Ο Σμηναγός, Δημήτρη Πέτρου, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων όπου ζουν οι γονείς του, επρόκειτο να βαφτίσει την 5 μηνών κορούλα του.Ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός μικρού αγοριού πέντε ετών.