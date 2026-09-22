Η Ελλάδα ετοιμάζει την απόκτηση νέων συστημάτων Patriot PAC3 για τα νησιά

Το δίκτυο αυτό θα συνδυάζει τα ισραηλινά συστήματα (όπως τα David's Sling, SPYDER και Barak MX) με το πανίσχυρο πλέγμα ραντάρ ELM-20...



Η Αρχιτεκτονική 5 Επιπέδων της «Ασπίδας του Αχιλλέα»



Το εθνικό δίκτυο αεράμυνας, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ισραήλ, οργανώνεται σε πέντε διασυνδεδεμένα επίπεδα (layers) προστασίας, καλύπτοντας κάθε είδους απειλή από το διάστημα μέχρι το επίπεδο του εδάφους.



1ο Επίπεδο (Στρατοσφαιρικό): Αναχαίτιση μεγάλου βεληνεκούς εκτός ατμόσφαιρας. Εδώ κυριαρχούν συστήματα ικανά να εξουδετερώνουν βαλλιστικούς πυραύλους μέσου/μακρού βεληνεκούς προτού καν πλησιάσουν τον εθνικό εναέριο χώρο.



2ο Επίπεδο (Ανώτερο - Exo-atmospheric/High Altitude): Στο επίπεδο αυτό θα επιχειρούν οι Patriot PAC-3 MSE και το ισραηλινό σύστημα David's Sling. Στόχος είναι η αναχαίτιση τακτικών βαλλιστικών πυραύλων, βαρέων ρουκετών και πυραύλων Cruise σε μεγάλα ύψη.



3ο Επίπεδο (Μέσο - Medium Altitude): Κάλυψη από συστήματα μέσης εμβέλειας όπως το Barak MX (στην έκδοση MR/LR). Προστατεύει από μαχητικά αεροσκάφη, κατευθυνόμενα βλήματα και drones σε αποστάσεις έως και 70-100 χλμ.



4ο Επίπεδο (Χαμηλό - SHORAD): Συστήματα μικρού βεληνεκούς, με κύριο εκπρόσωπο το SPYDER ή εκδόσεις του Barak. Εστιάζει στην προστασία κρίσιμων υποδομών, ναυτικών βάσεων και αεροδρομίων από ελικόπτερα, drones και βλήματα χαμηλής πτήσης.



5ο Επίπεδο (Πολύ Χαμηλό / Αντι-Drone - C-UAS & VSHORAD): Το «πλέγμα» της πρώτης γραμμής, ειδικά σχεδιασμένο για τα νησιά του Αιγαίου. Περιλαμβάνει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (jamming) για την τύφλωση σμηνών από drones (Loitering Munitions), καθώς και τακτικά μέσα (όπως laser ή πυροβόλα) για την κατάρριψη μικρών απειλών σε πολύ κοντινή απόσταση.



Όλα τα παραπάνω επίπεδα «βλέπουν» μέσα από τα υπερσύγχρονα ισραηλινά ραντάρ τεχνολογίας AESA, τα οποία ανιχνεύουν ταυτόχρονα χιλιάδες στόχους και κατευθύνουν το κατάλληλο βλήμα ανάλογα με το επίπεδο της απειλής. pentapostagma.gr

Το δίκτυο αυτό θα συνδυάζει τα ισραηλινά συστήματα (όπως τα David's Sling, SPYDER και Barak MX) με το πανίσχυρο πλέγμα ραντάρ ELM-2084 AESAΗ Ελλάδα εξετάζει την απόκτηση 2 νέων αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot PAC-3 για τη θωράκιση των νησιών της στο Αιγαίο, αναφέρει ο ελληνικός τύπος.Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής αεράμυνας. Τα νέα συστήματα PAC-3 (πιθανώς στη σύγχρονη έκδοση MSE) σχεδιάζεται να ενσωματωθούν πλήρως και να ανταλλάσσουν δεδομένα με τα μελλοντικά μαχητικά 5ης γενιάς F-35 που θα παραλάβει η Πολεμική μας Αεροπορία, δημιουργώντας ένα κοινό δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης.Στο πλαίσιο των αμερικανικών προτάσεων, εξετάζεται η πλήρης ενσωμάτωση των νέων Patriot στο νεοσύστατο εθνικό δίκτυο αεράμυνας.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» (Achilles Shield) είναι ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ που υπεγράφη πρόσφατα με το Ισραήλ.Το δίκτυο αυτό θα συνδυάζει τα ισραηλινά συστήματα (όπως τα David's Sling, SPYDER και Barak MX) με το πανίσχυρο πλέγμα ραντάρ ELM-2084 AESA. Η προσθήκη των Patriot PAC-3 θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη προστασία από τον Έβρο μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο, ικανή να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα drones, πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους.Ο πύραυλος PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) αποτελεί την πιο εξελιγμένη έκδοση του συστήματος Patriot, σχεδιασμένος ειδικά για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων.Αντί να εκρήγνυται κοντά στον στόχο, ο PAC-3 MSE καταστρέφει την απειλή μέσω άμεσης κινητικής σύγκρουσης (καθαρής ενέργειας). Αυτό εξασφαλίζει την πλήρη εξουδετέρωση ακόμα και των χημικών ή πυρηνικών κεφαλών.Διαθέτει ισχυρότερο κινητήρα διπλής ώθησης και μεγαλύτερα πτερύγια, διπλασιάζοντας σχεδόν το υψόμετρο εμπλοκής και αυξάνοντας την ακτίνα δράσης κατά 50% σε σχέση με τον απλό PAC-3.Στην τελική φάση της πτήσης, ο πύραυλος χρησιμοποιεί δικό του ενεργό αισθητήρα ραντάρ ζώνης Ka (Ka-band active seeker), κάτι που του επιτρέπει να εγκλωβίζει τον στόχο αυτόνομα με εξαιρετική ακρίβεια, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από το επίγειο ραντάρ.Ενσωματώνει το σύστημα ACM (Attitude Control Motors), το οποίο χρησιμοποιεί μικρούς πυραυλοκινητήρες στο μπροστινό μέρος για ακαριαίες διορθώσεις πορείας, επιτρέποντάς του να αναχαιτίζει στόχους που κάνουν βίαιους ελιγμούς