O τουρκόσπορος ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκε με τον ψευδοΥΠΕΞ του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε, στο πε...
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον «Υπουργό Εξωτερικών» του αποσχιστικού ψευδοκράτους στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Βόρειας Κύπρου, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.
Όπως σημείωσε ο Αζέρος αξιωματούχος, κατά τη διάρκεια της επαφής τους συζητήθηκαν η διμερής ατζέντα και η συνεργασία σε πολυμερή σχήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς παρατηρητή της «ΤΔΒΚ» στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) και την περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεγγύης.
Παράλληλα, ανταλλάχθηκαν αψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προετοιμασίες ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΟΤΚ, ενώ επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για την ενδυνάμωση των «δεσμών αδελφοσύνης».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, αλλά αναφέρθηκε και στο ψευδοκράτος ως πραγματικό κράτος.
Πρόκειται για ένα σαφέστατο μήνυμα προς την Ελληνική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός παραμένει ανεξέλεγκτος, παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί από την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Τα δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να αντιδράσουν θεσμικά και να ζητήσουν την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ κατά του Αζερμπαϊτζάν και του Υπουργού Εξωτερικών του.
Ο Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ έγραψε στο «Χ»:
«Με ιδιαίτερη χαρά συνάντησα τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
»Συζητήσαμε τη διμερή ατζέντα και τη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο καθεστώς παρατηρητή της ΤΔΒΚ στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) και στην περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεγγύης.
»Παράλληλα, ανταλλάξαμε αψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και την προετοιμασία ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής τΣε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον «Υπουργό Εξωτερικών» του αποσχιστικού ψευδοκράτους στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Βόρειας Κύπρου, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.
Όπως σημείωσε ο Αζέρος αξιωματούχος, κατά τη διάρκεια της επαφής τους συζητήθηκαν η διμερής ατζέντα και η συνεργασία σε πολυμερή σχήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς παρατηρητή της «ΤΔΒΚ» στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) και την περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεγγύης.
Παράλληλα, ανταλλάχθηκαν αψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προετοιμασίες ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΟΤΚ, ενώ επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για την ενδυνάμωση των «δεσμών αδελφοσύνης».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, αλλά αναφέρθηκε και στο ψευδοκράτος ως πραγματικό κράτος.
Πρόκειται για ένα σαφέστατο μήνυμα προς την Ελληνική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός παραμένει ανεξέλεγκτος, παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί από την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Τα δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να αντιδράσουν θεσμικά και να ζητήσουν την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ κατά του Αζερμπαϊτζάν και του Υπουργού Εξωτερικών του.
Ο Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ έγραψε στο «Χ»:
«Με ιδιαίτερη χαρά συνάντησα τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
»Συζητήσαμε τη διμερή ατζέντα και τη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο καθεστώς παρατηρητή της ΤΔΒΚ στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) και στην περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεγγύης.
»Παράλληλα, ανταλλάξαμε αψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και την προετοιμασία ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΟΤΚ.
»Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευση για την ενδυνάμωση των δεσμών αδελφοσύνης».ου ΟΤΚ.
»Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευση για την ενδυνάμωση των δεσμών αδελφοσύνης».
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