Η General Dynamics προτείνει πυρομαχικά διαφόρων διαμετρημάτων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνά...









Η General Dynamics παράγει και προσφέρει μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών, για το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία. Η γκάμα πυρομαχικών της εταιρίας περιλαμβάνει πυρομαχικού μικρού διαμετρήματος (των 5,56 και των 12,7 χιλιοστών), μέσου διαμετρήματος (των 20, 25, 30 και των 50 χιλιοστών), αρμάτων μάχης (των 105 και των 120 χιλιοστών), πυροβολικού (των 155 χιλιοστών) και όλμων (των 60 και 120 χιλιοστών).