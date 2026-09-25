Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο FIR Αθηνών

Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών. Η δραστηριότητά τους σημειώθηκε στο βο...

Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών. Η δραστηριότητά τους σημειώθηκε στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου βεβαιώθηκαν συνολικά τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.Τα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική