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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Αιγαίο: Παραβάσεις στο FIR Αθηνών από τουρκικά F-16 και UAV

Σεπτεμβρίου 18, 2026

   Στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα, Πέμπτη (17.09.2026), τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ένα μη επανδρωμέ...

  



Στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα, Πέμπτη (17.09.2026), τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ένα μη επανδρωμένο σκάφος, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Τα τουρκικά αεροσκάφη F-16 και το UAV έκαναν συνολικά 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Το τουρκικό μη επανδρωμένο σκάφος πραγματοποίησε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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